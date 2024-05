Estos son los capazos más de moda que hemos fichado para esta primavera

Las chicas que aman los looks de verano sabrán cuál es el complemento imprescindible de estos meses. No cabe duda de que estamos hablando del tradicional capazo de rafia, yute o mimbre que todas debemos tener en nuestro armario, porque es ponible y cómodo en todos los estilismos. De la misma manera que las gabardinas son para la primavera, los capazos son para el verano. En las tendencias de primavera-verano 2024 encontramos desde las alpargatas de cuadros de Stradivarius hasta las bermudas masculinas que llevaremos a la oficina. Pues bien, dentro de estas también debemos mencionar los capazos, accesorio que siempre está incluido en dichas modas y que encontramos en nuestras marcas españolas de confianza. Entre varios modelos, el capazo de Loewe es uno de los favoritos tanto por las editoras de moda como por las celebridades e influencers, convirtiéndose en un imprescindible que no paramos de ver cada vez que se acerca el buen tiempo. Porque siempre tendremos el típico capazo que hasta robamos a nuestra madre, pero es cierto que firmas españolas como Mango o Pull & Bear han lanzado nuevas propuestas originales y adecuadas a cualquier estilo. Desde los tamaños más pequeños y coquetos hasta los capazos para la playa, así como los más sencillos o decorados para convertirse en el más especial.

¿Cómo se combinan los capazos? Con vestidos de lino, conjuntos veraniegos y fluidos o faldas de globo. No vamos a discutir de que este tipo de bolso es el infalible y ponible con todas las prendas de ropa por haber. Incluso nos atreveríamos a decir que hasta lo podríamos ver con los famosos pantalones de chándal 'Firebird' de Adidas que todas las influencers están llevando. Eso sí, esperaremos a que las editoras de moda nos enseñen cuáles serán sus nuevas propuestas para sacarle partido. Los fichajes de capazos de estos años los hemos encontrado en las marcas españolas low cost, como Pull & Bear o Mango, con diseños clásicos, pero renovados para salir de nuestra zona de confort. Pero, también en otras firmas de referencia y de nuestro país, como Scalpers o Tous, que nos han impresionado con siluetas originales y colores llamativos para innovar en nuestro armario de primavera-verano. Solo podemos decir hasta ahora que los complementos de este verano serán maximalistas, coloridos y llamativos, tal y como nos están indicando los últimos lanzamientos de las firmas.

Capazo personalizable, de Pull&Bear (26 euros)

Capazo personalizable. Pull&Bear

Capazo mini, de Mango (30 euros)

Capazo mini. Mango

Capazo con tachuelas, de Mango (50 euros)

Capazo con tachuelas. Mango

Capazo con detalles en rojo, de Scalpers (60 euros)

Capazo con detalles en rojo. Scalpers

Capazo rectangular, de Tous (rebajado a 99 euros)

Capazo rectangular. Tous

