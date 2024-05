El traje a la oficina lo llevaremos este verano con bermudas y Elena Furiase nos lo acaba de dejar claro en Madrid

El traje este verano se lleva con bermudas, y Elena Furiase nos lo acaba de dejar claro en un evento de Lidl en Madrid para presentar las novedades de 'Cien' de la mano de su embajadora Elena Furiase, donde conocerás a fondo la gama de productos de la marca ideales para una rutina de belleza completa, con especial atención en la protección solar, y con la mejor relación calidad-precio. En el evento, la directora de Compras de Cosmética de Lidl, Marta Planinc, ha presentado los últimos lanzamientos, y además, la dermatóloga Ana Molina, ha mostrado cómo podemos proteger y cuidar el rostro, la piel y el cabello este verano, poniendo especial foco en la protección solar de la mano de una acción especial que te sorprenderá. Pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el look de la hija de Lolita con traje y bermudas. Las bermudas regresan con fuerza esta temporada para convencernos de que son la pieza perfecta para un look elegante y sofisticado. Valentino, Christian Dior, Emilia Wickstead, Dries Van Noten, Alberta Ferretti y Loewe confirmaron sobre la pasarela que dan mucho juego y ahora es Elena Furiase quien las ha lucido en esta mañana en Madrid.

Llegaron a nuestras vidas en un ambiente laboral, y poco después eran los turistas los que seguían el look de bermudas y calcetines altos, una moda a la que se apuntaron las mujeres más estilosas en los años 50. Audrey Hepburn, Brigitte Bardot o Grace Kelly nos enseñaron que las bermudas pueden ser la prenda más elegante del armario si sabe combinar bien. En esta primavera 2024 vuelven con más fuerza que nunca al armario femenino para combinarlos conlooks elegantes como el de Elena Furiase que nos puede servir para un evento o para ir a la oficina, o también en su versión más casual. Lo que está claro es que las mujeres que más saben de moda ya han añadido este pantalón corto por encima de la rodilla a su armario de primavera.

Elena Furiase con bermudas. Gtres

Un estilismo de lo más en tendencia de Elena Furiase que ha combinado esta blazer cruzada con unas bermudas para ser la más elegante de cualquier evento.