Atención a las sandalias track de Demi Moore en el desfile de Dior Homme en Paris que van a llevar las mujeres de 50 años

Vuelve el calzado que más horrorizaba a las madres en nuestra adolescencia. Sí, has leído correctamente, porque después de que regresara la moda de los vaqueros rotos (que espantan no solamente a las madres, sino que también a las abuelas), han vuelto las sandalias con suela track. Sin embargo, esta vez, las ha puesto de moda Demi Moore en su posado en el desfile de Dior Homme en París. Es decir, ahora los papeles se intercambiarán porque estas sandalias track las llevarán nuestras madres durante todo el verano. Todo sea dicho, pensábamos que las tendencias en calzado no nos podían impresionas y sorprender más hasta ahora. Ya teníamos nuestro fondo de armario repleto de los zapatos que más llevaremos este verano: sandalias planas, bailarinas, chanclas o cangrejeras. No obstante, la actriz estadounidense acaba de demostrar que las sandalias más divertidas y originales las llevarán las mujeres de 50 años para demostrar que ningún calzado tiene edad. Dicho esto, no pensemos que estas sandalias track se llevarán junto con looks despampanantes a la par que llamativos. Demi Moore ha lucido estas sandalias track con un estilismo de lo más elegante y sofisticado, creando un gran contraste entre el calzado y el atuendo. Estamos hablando del uniforme que hoy por hoy podrías llevar a la oficina: blazer ovserzie combinada con bermudas por encima de las rodillas y polo en gris.

Este viernes ha tenido lugar el desfile de Dior Homme para presentar la colección Primavera-Verano 2025 en la Paris Fashion Week. Han asistido personalidades como Kate Moss, Aron Piper o Bad Bunny con estilismos apropiados y en sintonía con lo que posteriormente se ha mostrado sobre la pasarela. Demi Moore ha vuelto a dar una lección de moda, así como un momento icónico, apareciendo con las sandalias de suela track que más llevarán nuestras madres este verano (y que, posiblemente, nosotras tomemos prestadas). Una vez más, nos ha mostrado cómo elevar un look casual y formal, como es un traje sastre, con el calzado más en tendencia del momento a conjunto con un bolso de mano maxi. Estas sandalias track son un diseño de Dior que está disponible tanto en blanco como en negro por un precio de 1.190€. No obstante, las marcas españolas low cost han replicado este modelo que podremos conseguir en las rebajas de verano por un descuentazo.

Demi Moore en el desfile de Dior Homme en París. Gtres

Sandalias track, de Dior (1.190 euros)

Sandalias track. Dior

Demi Moore siempre ha sido un icono de la moda, pero actualmente nos está dando consejos de no solamente cómo van a vestir las mujeres de 50 años, sino que también las de 30 o 40.