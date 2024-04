Penélope Cruz celebra su 50 cumpleaños al ritmo de Bad Bunny

La trayectoria de Penélope Cruz la ha llevado a ser una de las mejores actrices del panorama nacional. Comenzando su carrera como chica Almodóvar no tardó en conseguir dar el salto a Hollywood, donde ya ha conseguido forjarse como una gran estrella internacional con cuatro nominaciones a los Oscar, con tres premios Goya y habiendo trabajado en más de 60 películas. Penélope Cruz no permite que nadie la frene de hacer lo que quiere y así ha decidido honrar su 50 cumpleaños, al más puro ritmo de Bad Bunny.

La actriz cumple años este domingo 28 de abril, pero ha querido festejar la ocasión recordando que el ritmo y la energía siguen muy dentro de su esencia. Fue hace casi dos semanas cuando Penélope Cruz asistió en compañía de su marido, Javier Bardem, al concierto de Bad Bunny ofrecido en el Barclay's Center de Nueva York. Este sábado, como día previo a su cumpleaños, ha compartido algunos posados con el artista, así como algunos de sus movimientos más intensos de baile.

Pero sus energías al grito de Bad Bunny para que bailaran “las latinas” no fueron las únicas que se hicieron de notar. La actriz decidió ser ella misma y causar sensación con un look al más puro estilo cowboy. De esta manera coordinó a la perfección los pantalones vaqueros con un chaleco marrón y como corona un distinguido sombrero de cowboy con pluma incluida.

Penélope Cruz, Javier Bardem y Bad Bunny Instagram

Del momento compartido por la gran Pe también destaca la canción de “La Jumpa”, que parece ser una de las más escuchadas, o al menos bailadas, por la actriz. En el vídeo su marido también apareció por unos instantes para dar constancia de lo especial que estaba siendo el momento. Aunque Penélope pareció sorprenderlo con algún que otro paso, su marido no dudó en seguirla y continuó bailando a su manera.

La intérprete de “Madres paralelas” es una clara muestra de vitalidad y no solo da prueba de ello en sus redes sociales. En una reciente entrevista para “Vogue Spain” desveló que había algo que no estaba dispuesta a perder nunca: su autonomía. “Yo no me privo de hacer nada, de ir al supermercado, a las clases de mis hijos, de hacer excursiones… Esas cosas que te hacen sentir que puedes tener una vida más o menos normal. No podría haber renunciado a todo eso por el trabajo porque, al mismo tiempo, la fuente para crecer en este oficio es poder hacer todas esas cosas del día a día”, relata en la revista.