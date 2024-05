Toda la elegancia (y toque español) que le podemos pedir a este lunes es Demi Moore a sus 61 años con un vestido de lunares en el festival de Cannes 2024

Nueva semana del 77 Festival Internacional de Cine de Cannes, una cita imprescindible para amantes del Séptimo Arte que, hasta el próximo sábado 25, y que reúne en la Riviera Francesa a decenas de estrellas de cine internacionales. Esta noche se despliega la primera alfombra roja, sobre la que desfilarán vestidazos de Alta Costura y otros look de invitada inolvidables, pero ya hay una intérprete que se ha ganado su puesto en la historia del festival gracias al estilismo que ha escogido para llegar a Cannes, en concreto al hotel más famoso de todos. Bien es cierto que el Festival de Cannes tiene el enfoque en el mundo de la cinematografía, pero el campo de la moda y el estilo también es uno de los más importantes. No cabe duda de que muchos de nosotros no nos perdemos la alfombra roja del Festival de Cannes, donde los actores y actrices internacionales (y también, los influencers) presumen de su look de gala glamuroso. Y esta mañana ha sido el turno de Demi Moore con un vestido de lunares con ese estampado que nos recuerda tanto a España, aunque todos los focos se los ha llevado de nuevo su perrita.

A los looks de alfombra roja más internacionales como Heidi Klum, Jane Fonda, Helena Christensen, Meryl Streep, Naomi Campbell, Anya Taylor Joy, Elsa Pataky y Chris Hemsworth, sumamos en esta nueva semana el de Demi Moore con vestido de lunares a sus 61 años. Demi Moore eligió anoche un escultural vestido de Schiaparelli que pertenece a la colección alta costura primavera-verano 2024. Una colección en la que los vestidos parecen cobrar vida propia más allá del cuerpo de quien los lleva y en la que Daniel Roseberry combinaba la tradición de la costura más exquisita con la vanguardia. Demi Moore combinó su vestido con una gargantilla de brillantes y pendientes a juego. Y esta mañana este look de lo más diva de Hollywood. Estampado emblemático de la moda española y una constante en armarios de royals como Lady Di, Letizia o Kate Middleton, el sempiterno estampado de lunares regresa cada primavera en sus formas más clásicas y también en novedosas versiones y este outfit de Demi More nos lo recuerda.

The Substance - Photocall - 77th Cannes Film Festival SEBASTIEN NOGIER Agencia EFE

La actriz estadounidense destaca en ‘The Substance’, dirigida por la francesa Coralie Fargeat, una película salvaje e inusual en la selección oficial de Cannes.