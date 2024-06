Aún no ha empezado el verano pero Paula Echevarría ya ha estrenado el vestido de marca asturiana que todas queremos en nuestro armario

Paula Echevarría también está en modo verano, aunque oficialmente aún queden tres días para que arranque, pero ella ya nos ha dejado la mejor inspiración para las noches de verano. Cuando no dejamos de ver una marca en Instagram, solo puede significar una cosa, que es la nueva firma de moda entre las que más saben de moda y las que mejor visten en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado en unos pocos meses con la marca asturiana, Celia B, que ahora también ha conquistado a Paula Echevarría. Y no es para menos, porque a nosotras nos tiene también robado el corazón. Diseños románticos, lentejuelas, brillos y mucho color. No se puede pedir más. Fundada en 2012 en Shanghái por la asturiana Celia Bernardo, las prendas coloristas, estampadas y de aires boho de esta firma forman parte del vestuario de uno de los mayores éxitos de Netflix como ‘Sex Education’ y ahora también del armario (y de lamaleta de vacaciones) de Paula Echevarría. De Asturiana a Asturiana. Celia B es la firma slow fashion española que se inspira en las culturas tradicionales para crear sus colecciones que ya ha conquistado a rostros como Ana Matamoros, Laura Flores, Marta Lozano o María F. Rubies y ahora también, y como mejor embajadora a su paisana Paula Echevarría.

Paula Echevarría se convierte en nuestra fuente de inspiración favorita una vez más luciendo los looks perfectos para disfrutar de una noche de verano. La modelo y actriz asturiana ha escogido los diseños de su paisana Celia B y es que como gran amante de la moda española, es una firma que ya ha escogido en más de una ocasión, sobre todo cuando le quiere poner ese toque colorido y diferente a sus looks. Paula Echevarría ha elegido el vestido Quest largo de cuello halter negro con volantes y estampados de estrellas a todo color, un diseño que captura la esencia colorida de la temporada. El cuello halter es perfecto para realzar los hombros, aportando un toque sofisticado y elegante al conjunto. Los volantes, que adornan la parte inferior del vestido, añaden movimiento y dinamismo, creando una silueta fluida y atractiva. Por último, los estampados de estrellas a todo color no solo aportan un toque de fantasía, sino que también reflejan el carácter veraniego de la temporada.

Vestido Quest, de Celia B (304,95 euros)

Vestido estampado. Celia B

Para completar este look, Paula Echevarría ha optado por unas sandalias verdes de tacón sensato, una elección que equilibra comodidad y estilo, permitiéndole disfrutar de la noche sin sacrificar el glamour. Los accesorios dorados, como pulseras y pendientes, destacan su bronceado, añadiendo un toque de brillo que complementa a la perfección el colorido estampado del vestido.