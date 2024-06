Paula Echevarria ha estrenado en Menorca el bikini más sexy del verano y es de firma malagueña

Paula Echevarría sigue disfrutando de su escapada a Menorca con el repertorio de looks veraniegos que todas vamos a querer tener a partir de ahora y que ella ya ha metido en su maleta de vacaciones en junio. Tenemos claro que para la actriz españolas es imprescindible visitar una de sus islas favoritas cada año para disfrutar del entorno paradisíaco y del relax que brinda. Ahora entendemos el porqué del conjunto de crochet de la colección Paula Echevarría x Primark que ayer nos mostró a través de sus redes sociales. Porque este tejido nunca puede faltar en la temporada de primavera-verano como también sabe Sara Carbonero con un mono de crochet de marca española. Estamos seguras de que en la maleta de viaje de Paula Echevarría también encontraríamos los clásicos vestidos de crochet para ir a la playa o pasear por el puerto marítimo de Ciutadella. Porque solo quedan 10 días para verano, pero la actriz asturiana ya ha estrenado el bikini más sexy de la temporada estival, y además es de firma española. Estamos hablando de la firma malagueña de lencería y moda de baño Gisela que cumple tres décadas como referente textil.

Si nos pensábamos que Paula Echevarría solamente nos iba a dejar un look de sus primeros días en Menorca, estábamos muy equivocados. Además de conquistarnos con este vestido de estampado floral, también se ha convertido en una auténtica editora de moda con un conjunto de rayas de la marca cordobesa Silbon. Y ahora también este look en bikini que no puede ser más sexy. Pero no solo eso, este bikini negro con lazada en el cuello y tiras en la braguita, estiliza al máximo la silueta femenina y no puede sentarle mejor a la actriz. Los bañadores cut out, bikinis con volantes o flores en 3D, diseños lentejuelas o trajes que emulan la estética Barbiecore son algunas de las tendencias que están marcando el ritmo en materia de baño este verano 2024, pero no las únicas que pueden dar buenos resultados. Existen diseños clásicos y atemporales que, de una u otra forma, siempre consiguen permanecer en los escalafones más altos y situarse como apuestas seguras a la hora de pisar la playa, como es el caso del bikini negro.

Paula Echevarria y su posado en bikini en Menorca. @pau_eche

Top bikini negro desmontable (25,95 euros) y braguita de bikini en v (15,95 euros), de Gisela

Bikini Paula Echevarría. Gisela

Gracias a todos los estilismos de Paula Echevarría en Menorca, nos estamos inspirando para nuestras próximas vacaciones de verano, tanto por el destino como por los outfits.