Paula Echevarría se ha ido de compras a Stradivarius para encontrar el vestido súper sexy cut out y asimétrico más barato del verano

¿Preparando tu maleta de vacaciones? Pues no pienses más que vas a querer meter en la maleta, porque cuando veas el vestido de Paula Echevarría, te vas a ir directa a Stradivarius a por él. No solo porque tiene todas las tendencias del verano, si no porque cuesta menos de 18 euros y es perfecto para meter en la maleta, porque es un vestido negro que pega con todo, básico y además con las tendencias estrella del verano: el corte asimétrico y el cut out. Una tendencia de la que Paula Echevarría es una de las mayores fans porque esta misma semana ya ha lucido otro vestido cut out pero en este caso largo, fluido y de estilo boho.

Esta tendencia de los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes, pero Paula Echevarría nos ha vuelto a demostrar que no pueden ser más elegante y tendencia. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia hace unas semanas. Una de las grandes tendencias de Primavera-Verano 2022 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y este verano a Carmen Lomana, la Reina Letizia y ahora Paula Echevarría son las que nos dicen que lo vamos a llevar en verano en todos nuestros vestidos.

Paula Echevarría con vestido cut out. FOTO: @pau_eche

Vestido asimétrico cut out, de Stradivarius (17,99 euros)

Vestido cut out. FOTO: Stradivarius

Un vestido cut out que además de hacer efecto tipazo, resalta el maravilloso bronceado que envidiamos a Paula Echevarría hace meses. Un look de lo más en tendencia, fresquito y cómodo para estos días de ola de calor que la actriz asturiana ha combinado con unas sandalias planas de estilo basto de Victoria.