Paula Echevarría es toda la inspiración que necesitamos para los festivales de verano con su nueva colección de gafas con Hawkers

No hay verano sin nueva colección de gafas de Paula Echevarría con Hawkers, la estábamos esperando y por fin está aquí. Una colección más especial que nunca, con gafas de sol y gafas de vista, que como siempre llegan acompañadas de una editorial de lo más espectacular con todos esos looks de la actriz asturiana que son pura inspiración para los festivales de verano. Porque Paula Echevarría y Hawkers sellan de esta forma su alianza con Timeless, su undécima colección conjunta, una propuesta en la que, por primera vez, se incluyen dos modelos de gafas de vista y blue blocking. “Este año estoy emocionada con la nueva colección porque hemos explorado nuevos territorios. Llevo mucho tiempo con Hawkers y cada año intentamos superarnos y hacer algo distinto. Formamos un equipo increíble y durante todo este tiempo hemos crecido juntos a nivel creativo. Poder incorporar gafas de vista a mi colección me hace muchísima ilusión y espero que la idea le encante a todo el mundo”, explica la actriz.

Una nueva colección de Paula Echevarría acompañada de unos estilismos de altura con los que nos transportan directamente a todos los festivales de verano y a las tendencias más punteras para este verano 2024. Desde sombreros cowboy, botas, prendas con brillo, vestidos corsé y las faldas más mini que estilizan al máximo. Una colección pensada para las mujeres de todos los estilos, de esas que buscan que sus gafas, tanto de sol como de vista, aguante su ritmo frenético las 24 horas del día. Ximena Guzmán de Frutos, Brand Director de Hawkers, afirma que “la colaboración con Paula Echevarría es una de las más esperadas del año. Paula es un icono de estilo que se reinventa continuamente. Llevamos desde el principio colaborando con ella y cada año conseguimos innovar y hacer algo muy distinto al anterior”. La nueva colección está formada por cuatro modelos de gafas: dos de sol y dos de vista, que se pueden graduar o también adquirir en formato blue blocking, con lentes de filtro azul sin graduación. “Los 4 modelos que hemos diseñado son atemporales, que es precisamente el nombre que lleva esta colección: Timeless. Tanto las gafas de sol como las de vista y las de filtro azul son gafas para siempre, de las que nunca van a pasar de moda”.

Dentro de la propuesta para sol encontramos las gafas Hell, con un sofisticado diseño cutting-edge y las Metro, atrevidas y con pantalla ligeramente oversize. Para la colección de vista y blue blocking, Paula Echevarría propone dos siluetas inspiradas en las décadas de los 70 y los 2000: las Lash, con su silueta cuadrada, y las Jam, rectangulares y con montura chunky slim, un must para los nostálgicos de los 90.

Mientras que las gafas de sol y blue blocking estarán a la venta tanto en la web como en todas las tiendas de Hawkers, las de vista tan solo podrán adquirirse en las ópticas de la marca. Una colección pensada para encontrarnos a nosotros mismos en ningún lugar, para detener el tiempo y disfrutar del momento.