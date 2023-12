Si aún no sabes qué ponerte esta Nochevieja, el vestido de María Pombo hecho en España es la solución

La influencer más conocida de España, María Pombo, se ha coronado como una de las mejores vestidas de esta Nochebuena y así nos lo demuestra con este vestido negro de tirantes con brillos plateados en la parte superior, falda de corte evasé y gran volumen de la firma de moda española (y sevillana) Fraile. Si echamos un vistazo a las redes sociales, son muchas las influencers que nos han mostrado sus looks para estas ocasiones tan especiales rodeados de nuestros seres queridos. Anna Padilla y su vestido asimétrico de Zara, un modelo gris que combinaba con unas maxi botas de charol beige, Carmen Lomana apostando por el 'total white' con vestido satinado blanco y cárdigan de punto en el mismo color o Paula Echevarría y su blazer de lentejuelas rojas, la gran protagonista del look. En cambio, María Pombo ha optado por un vestido mini negro con lentejuelas, un modelo más propio de cara a la Nochevieja pero que ella ha defendido a la perfección y lo ha combinado con unas medias negras tupidas y unos taconazos también en negro.

María Pombo, quien este fin de semana ha bautizado a su hija pequeña Vega, nos mostraba su vestido más discreto de una firma española, un modelo midi con hombreras que ha enamorado a todas las chicas más estilosas de Madrid, en el día de ayer, una cena en familia, recurría a un vestido de lentejuelas muy arriesgado que no ha dejado indiferente a nadie. ¿Aún no tienes vestido para la noche del 31 de diciembre? No te preocupes, pues este modelo de la firma Fraile puede ser la opción más indicada, pues aúna todo lo que un vestido de Nochevieja debe tener: lentejuelas y color negro. Si todavía tienes dudas, la influencer de referencia delooks de invitada lleva semanas enseñándonos sus propuestas de vestidos de lentejuelas, Rocío Osorno recurre a Zara de cara a este tipo de ocasiones, ya que se trata de una marca asequible y muy elegante. Sin embargo, si deseas apoyar la industria de la moda española, esta opción de María Pombo es la más indicada.

María Pombo con vestido @mariapombo

Vestido mini, de Fraile (320.00 euros)

Vestido brillos Fraile

Un vestido mini que ha enamorado a la gran mayoría de sus seguidoras en Instagram.