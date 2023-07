María Pombo sabe cómo lucir el vestido denim largo y asimétrico de Zara

María Pombo, quien daba a luz hace tan solo una semana, se va recuperando poco a poco del postparto, y es que dice estar muy feliz de volver a usar prendas que durante 9 meses no pudo, dado su estado. Si bien es la influencer y celebritie más icónica y conocida de nuestro país, ella se adelanta a las tendencias que surgen cada temporada, siendo María Pombo de las primeras en lucir un vestido de crochet durante las vacaciones de Semana Santa, cuando María Pombo descansaba con su familia. Durante el embarazo pudimos verla lucir las prendas más icónicas y en tendencia de esta temporada, como fueron los petos, y es que María Pombo se declara fan de los petos vaqueros junto con las camisas blancas románticas, siendo un look muy elegante y básico para el día a día. Ella es amante del tejido vaquero, pues la hemos visto lucir en numerosas ocasiones prendas en tejido denim, como el look que nos mostraba en el día de hoy de vestido asimétrico de tejido denim de Zara que escogía para pasar la tarde en familia en casa.

María Pombo tiene un estilo de lo más sencillo, básico y con prendas en tendencia y a todo color, como por ejemplo este vestido midi de cuadros de colores de Springfield que enseñaba María Pombo hace un par de meses, consiguiendo que se agotase en tan solo unas horas. Sea como sea, la influencer y celebritie se muestra muy feliz en redes sociales tras haber dado a luz con un vestido de Zara en tejido denim desgastado de corte asimétrico en el escote y el bajo, y que puede ser combinado con unas sandalias planas de tipo pala y, como toque final, unos maxi pendientes a todo color a fin de darle ese toque original y distintivo al look.

María Pombo con vestido denim @mariapombo

Vestido denim TRF asimétrico, de Zara (35,95€)

Vestido denim TRF asimétrico Zara

Un vestido de lo más en tendencia, el tejido denim es un fondo de armario que podrás usar para todo tipo de ocasiones.