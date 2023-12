Rocío Osorno tiene el vestido de Nochevieja definitivo con el que deslumbrarás la noche más esperada del año

Todas las amantes de la moda estamos ya pensando qué looks nos vamos a poner de cara a las fiestas más esperadas de la Navidad (y del año). Comienzan las cenas y comidas en familia, amigos, eventos de empresa y ocasiones más especiales con esa persona especial. Por ello, y, pese a que seguramente tengamos en nuestro armario prendas de otros años que podamos reusar, como el clásico 'little black dress' y crear outfits espectaculares para noches de fiesta con amigas, como este look de María Pombo con vestido mini negro, chaqueta de cuero y botas polaina, o el clásico vestido negro de terciopelo, nuestras tiendas favoritas ya han lanzado sus propuestas de vestidos y otras prendas muy en tendencia que nos enamorarán. En este sentido, la tendencia en prendas propias de estas fechas son, sin lugar a dudas, el vestido en color rojo -el color predilecto de la temporada-, el vestido de plumas y, como era de esperar, los vestidos de lentejuelas. Sí, el vestido se posiciona como la prenda estrella de nuestros looks de estas fechas tan señaladas. Rocío Osorno ya sabe qué vestidos querrán llevar este año todas las amantes de la moda y se ha hecho con el más especial, elegante y sofisticado para la ocasión. Se trata de un vestido largo negro con pedrerías de Mango que probablemente se agotará en horas.

Rocío Osorno es una de las influencers más icónicas de nuestro país, y es que ella tiene un estilo muy clásico, elegante y atemporal, pese a que se sume a aquellas tendencias que van acorde a su estilo. Es la reina de los vestidos, sobre todo aquellos vestidos que podríamos usar de cara a crear looks de invitada. Sin embargo, aprovechando las fiestas que se avecinan, la joven influencer nos está mostrando, a través de sus redes sociales, sus propuestas de looks de Navidad. Si bien hace unos días Rocío Osorno llevaba un vestido satinado con escote joya que combinaba con unos stilettos negros muy elegantes y sofisticados, en el día de ayer la influencer nos volvía a conquistar con otro vestido de pedrería semitransparente negro y largo. Ella lo ha combinado con unas sandalias de tacón negras también de Mango, aunque podríamos llevar unas Mary Jane para ocasiones más informales o unas sandalias plateados. Sin más, se trata de un vestido precioso que promete agotarse en las próximas semanas.

Vestido semitransparente pedrería, de Mango (159,99 euros)

Vestido semitransparente pedrería Mango

El vestido que será un imprescindible de cara a los días más esperados del año.