La chaqueta roja de lentejuelas de Paula Echevarría es todo lo que necesitamos para ser la reina de la fiesta

Paula Echevarría no podía no enseñarnos su lookde Nochebuena. La celebritie está pasando unos días de descanso junto a su pareja y a sus hijos disfrutando de la tranquilidad, la familia y del buen tiempo. Como es habitual en redes, todas (o casi todas) nuestras influencers favoritas nos están enseñando sus propuestas para estos días más festivos del año: Nochebuena, el Día de Navidad y la gran fiesta de Nochevieja. Por ello, Anna Padilla y su vestido midi asimétrico muy favorecedor de Zara que combinaba con maxi botas beige de charol era una apuesta segura, Carmen Lomana se convertía en una novia con un vestido midi satinado blanco con cárdigan de punto, una apuesta de todo al blanco muy segura que le sentaba fenomenal en la cena de ayer. Paula Echevarría no podía faltar a la cita de Nochebuena con algo rojo, por lo que, en esta ocasión, ha optado por un look mucho más atrevido y glamuroso cuyo protagonismo se lo lleva la chaqueta, una pieza de fondo de armario de lentejuelas rojas que no ha pasado desapercibida en su redes sociales, causando mucho furor entre sus seguidoras.

¿Cómo combinar una chaqueta de lentejuelas rojas en estas fechas? Si bien es cierto que es una de las más indicadas para estas ocasiones tan especiales por su color rojo, puede que no sepas como llevarla si no es junto con un vestido negro mini, es decir, el clásico y mítico 'little black dress' que toda las amantes de la moda tienen en su armario. No te preocupes, tenemos la solución. Paula Echevarría ha combinado esta chaqueta tan especial junto con un top negro y unos pantalones en el mismo tono, dejando todo el protagonismo a esta pieza tan icónica pero, si buscas algo más clásico y sencillo, siempre puedes combinarlo con una camisa muy ajustada negra, unos pantalones de pinza negros y, como toque final, unos stilettos de tacón sensato también en negro. Sea como sea, esta pieza se convertirá en la protagonista de todos tus looks, ya sea en Navidad o en cualquier ocasión especial, por lo que opta por llevarla con prendas sencillas en un color neutro, tal y como ha hizo Paula Echevarría para la noche de ayer.

Paula Echevarría @pau_eche

Blazer de lentejuelas, de Parfois (59.99 euros)

Blazer de lentejuelas Parfois

Un acierto absoluto el de Paula Echevarría con esta blazer roja de lentejuelas.