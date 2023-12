Marta y María Pombo se convierten en las hermanas más modernas en el bautizo de Vega con vestidos españoles

La familia Pombo se va al bautizo de Vega, la hija pequeña de María Pombo y Pablo Castellano. Ha llegado el día que muchos estábamos esperando para ser testigos de los mejores looks de nuestra familia favorita por excelencia. Después del estreno del documental Pombo, en Prime Video, todos sus seguidores son consciente del amor que sienten hacia los suyos y de la importancia que tiene la palabra familia. Y es más, ahora todos conocemos mejor (y tenemos mucho cariño) a papín, Sito o Álvaro López Huerta, entre otros. Y es que en el bautizo de la pequeña de la casa Pombo, no hemos podido pasar desapercibido los looks de las hermanas Marta y María Pombo. Sin ninguna duda, nos acaban de dar una lección de moda para vestir fabulosa a la par que correcta a nuestra próxima boda, comunión o bautizo.

Tras irse de viaje al fin del mundo junto con Calleja, han aterrizado en Madrid para causar sensación a través de estilismos de escándalo y fáciles de replicar. Pues bien, tanto Marta como María Pombo han acudido al bautizo vestidas de la firma española The IQ Collection con dos vestidos largos súper acordes con las tendencias actuales y la temporada de bajas temperaturas. Por un lado, María Pombo, ha lucido el modelo África con estampado tartán, hombreras estructuradas y ceñido a la cintura con un cinturón ancho en verde. Asimismo, lo ha combinado con las botas de tacón mega altas de la marca Inés Domeneq Shoes, el calzado más llevado durante estos últimos meses. Por otro lado, Marta Pombo se ha decantado por el modelo Benedict en gris y decorado con botones en la parte delantera. Se trata de un vestido de efecto tipazo que se ajusta al cuerpo hasta la cadera, zona donde comienza un vuelo para dar movimiento y volumen al outfit.

María Pombo con vestido tartán y hombreras estructuradas

María Pombo y Pablo Castellano con sus hijos Martín y Vega. Gtres

Marta Pombo con vestido en gris y botones decorativos

Marta Pombo y Luis Zamalloa con su hija Matilda. Gtres

Vestido con estampado tartán, de The IQ Collection (295 euros)

Vestido con estampado tartán. The IQ Collection

Botas altas de tacón, de Inés Domeneq Shoes (240 euros)

Botas altas de tacón. Inés Domeneq Shoes

Vestido en gris y botones delanteros, de The IQ Collection (225 euros)

Vestido en gris y botones delanteros. Gtres

Las hermanas pequeñas Marta y María Pombo han apostado por las marcas españolas para acudir al bautizo de Vega. Teníamos las expectativas muy altas, pero ambas influencers de moda las han superado con creces.