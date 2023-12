Todo al blanco, así es el look de vestido midi satinado y cárdigan de Carmen Lomana para la noche más familiar del año

Carmen Lomana es pura inspiración para muchas mujeres de 50 años en adelante, pues buscan en ella un referente a la hora de vestir, ya que ella tiene un estilo de lo más sofisticado, elegante y muy atemporal. La celebritie apuesta, en la mayoría de las ocasiones, por prendas básicas de fondo de armario, como por ejemplo este look que llevó para la grabación de la Exposición de moda y arte de 'La moda en la Casa de Alba' en el Palacio de Liria, un 'total look' de la firma Dior compuesto por falda midi de tul y chaqueta blanca ajustada, Carmen Lomana recurría a los accesorios para darle ese toque de sofisticación con unos stilettos de tacón sensato en negro. Es una gran amante de las faldas midi y de los vestidos muy fluidos y sencillos, dejando todo el protagonismo a los accesorios, con los que arriesga un poco más y eleva el look a uno que no pasa desapercibido ni en redes ni en televisión. Para la noche más familiar y esperada del año, Carmen Lomana apostaba por un 'total white', es decir, prendas en color blanco al lucir un vestido satinado midi muy discreto y lo acompañaba con un cárdigan de punto en el mismo color. El toque final residía en los accesorios, un maxi collar de perlas negras y unos tacones dorados.

¿Qué es lo que más nos gusta de este look de Carmen Lomana? Que ha apostado por prendas básicas de fondo de armario, es decir, ha recurrido al mítico armario cápsula de edición Navidad. Sí, ha recurrido al clásico vestido blanco satinado que todas las amantes de la moda tenemos en nuestro armario y que podemos llevar tanto para el día a día con unas sandalias o unas Mary Jane (si es invierno) y un jersey de cuello vuelto oversize o, tal y como ha hecho ella, para ocasiones más especiales. Ella ha optado por hacer el outfit más sencillo y casual al añadir un cárdigan de punto blanco y, como accesorios, un collar de perlas negras largo -lo cual estiliza la figura- y unos preciosos tacones dorados terminados en punta. Sin lugar a dudas, se trata de un look atemporal, clásico y muy elegante que nos ha enamorado a todas las chicas amantes de la moda, tengamos la edad que tengamos.

Vestido Mrs. Adana Blanco, de The Are (69.95 euros)

Se trata de un vestido de lo más sencillo y propio de una novia cuyo toque final (y de color) reside en el collar y en los tacones, un modelo dorado.