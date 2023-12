Anna Padilla consigue agotar (en horas) el vestido más elegante y sencillo de Zara y lo combina con maxi botas de charol en Nochebuena

Anna Padilla se ha ido, junto a su madre, Paz Padilla, a su lugar favorito del mundo, Cádiz. Ambas, que recientemente han estrenado un programa de televisión donde se le ha visto disfrutar, reír y llorar, se les ve muy alegre y muy agradecida con éxito y así nos lo demuestran en sus redes sociales y en todas las entrevistas que están dando. Ayer, 24 de diciembre, fue un día muy importante para la familia de Anna Padilla, pues, como es costumbre, la familia al completo se ha reunido en Cádiz para celebrar la Nochebuena. La familia se caracteriza por celebrar por todo lo alto cada evento y, como era de esperar, la noche de ayer no iba a ser la excepción. La joven, que cuenta con más de ochocientos mil seguidores en Instagram, es pura inspiración para muchas chicas que buscan en ella una referente a la hora de vestir. Ella tiene un estilo de lo más sencillo, básico pero con toques en tendencia. Si bien para el día a día opta por looks más sencillos, como esta bomber y jeans al que Anna Padilla recurre en numerosas ocasiones, para la noche de ayer, una de las más familiares, Anna Padilla apostó por un vestido muy sencillo de corte asimétrico en color gris de Zara, un modelo al que acompañaba con unas maxi botas de charol beige terminada en punta.

Anna Padilla confesaba en la tarde de ayer que no tenía aún vestido para Nochebuena, pues el que había escogido, otro vestido de Zara de punto y escote bardot en gris marengo, no era de su agrado. Por tanto, era momento de improvisar y, como era de esperar, ha salido victoriosa de este gran apuro. La joven apostaba por tres tendencias que han estado a la orden del día este año 2023. ¿De qué tendencias hablamos? Empezamos por el vestido, un modelo ajustado de corte midi en gris oscuro con frunces por la zona del vientre y, como detalle final, un escote asimétrico. La segunda tendencia sería el calzado. Sí, las maxi botas altas terminadas en punta y de charol están arrasando entre todas las amantes de la moda como Aitana, Isabel Díaz ayuso e incluso la Reina Letizia y estas, por ser en tono beige, prometen convertirse en un imprescindible en nuestro armario este 2024. Por último, pero no por ello menos importante, el peinado. El moño oriental ha sido uno de los más usados por todas las influencers para todo tipo de ocasiones, ya que se trata de un ‘clean look’ muy favorecedor y cómodo. Sin más, un acierto absoluto el de Anna Padilla en la noche más familiar del año.

Vestido drapeado asimétrico (35,95 euros)

Vestido drapeado asimétrico Zara

Un look muy acertado el de Anna Padilla para pasar la Navidad junto a toda su familia.