Ayuso sorprende en el Día del Trabajador con chaqueta militar española y vaqueros para una jornada en el campo

Isabel Díaz Ayuso acaba de compartir en su cuenta de Instagram unas fotografías de lo más sorprendentes por el Día del Trabajador, por su look, que tuvieron lugar durante el apagón en España, y que no habías visto. Y lo decimos porque la presidenta madrileña luce un estilismo al que no nos tiene acostumbrados con una chaqueta de estilo militar con la bandera de España, que ha combinado con vaqueros rectos. Unos pantalones que si hemos visto en más ocasiones a la política del PP, pero no una chaqueta así.

Las prendas de estilo utilitario ocuparon un lugar destacado en las colecciones de la temporada de primavera, tanto como respuesta a la crudeza de la actualidad, en el caso de la guerra, o como evolución del streetwear, que ha mostrado cómo se destacaban varios estilos de inspiración militar. Y esa chaqueta ha lucido Ayuso, de estilo militar y con la bandera de España. "Esta semana, en mitad del apagón, en Guadalix de la Sierra con ganaderos y agricultores. Tenemos una región llena de naturaleza, vida rural y los mejores productos, cada vez más reconocidos dentro y fuera de la Comunidad de Madrid".

Un look militar antes de convertirse en la invitada perfecta del de mayo

Un look más casual y de campo, que Ayuso ha lucido antes de mañana, 2 de mayo, convertirse un año más en la invitada perfecta. Recordamos que el año pasado optó por lucir un vestido de la firma de la influencer Rocío Osorno, en rojo y de estilo mantón de Manila. Si en optó por un vestido de 'efecto tipazo' con un detalle muy goyesco y castizo, para el 2 de mayo de 2024, la presidenta de la Comunidad de Madrid estrenó un vestido cruzado rojo con flecos en la falda que ha combinado con un abrigo rojo por el frío que hacía esa mañana en la Comunidad.

Un vestido de color rojo, como la Comunidad de Madrid, y con los flecos en el bajo que recuerda a un mantón de Manila de la firma de la influencer Rocío Osorno. Se trataba del modelo Macarena, un diseño de corte camisero confeccionado en viscosa bordada con flecos de seda de 60 cm de largo con ajuste con cierre interior y cinturón a juego con hebilla dorada. Veremos que luce mañana, donde también la previsión es de temperaturas más bajas y frío.