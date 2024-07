Ayuso lo da todo en el concierto de Ricky Martin en Madrid con camiseta cortita, chaleco azul y zapatillas

Nadie se ha querido perder el concierto de Ricky Martín en Madrid, y Isabel Díaz Ayuso ha sido una de ellas. Ayuso no se ha perdido el concierto de Ricky Martin en Madrid confesando que es una fan absoluta del cantante. "Me gustan todas, me gusta él lo primero y luego todas las canciones", ha confesado entre risas. En cuanto a si lo iba a dar todo durante el concierto, reconocía, "con cuidado porque hay que trabajar mucho después, pero por lo menos estar todo lo que pueda, me gusta mucho, la verdad". Y nosotras solo nos hemos podido fijar en su look, que ayer cambió hasta tres veces la presidenta. A primera hora de la mañana sorprendía con una bermudas cortitas con zapatillas Converse, luego con un traje blanco con top azul y ya para el concierto look negro con camiseta enseñando el abdomen, chaleco azul y de nuevo zapatillas Converse, pero esta vez en negro.

Porque los chalecos sastre son una prenda imprescindible en el armario de Isabel Díaz Ayuso al igual que las blazers, los tiene en todos los colores, y esta vez ha tocado el azul para darle un toque de color a su estilismo en negro. Si por la mañana lucía Converse blancas, por la noche optó por las negras. Un estilismo que perfectamente puede servir para ir a un concierto como ha hecho ella, o para ir a la oficina en verano, si cambiamos las zapatillas por unas sandalias planas joya o unas alpargatas de cuña.

Ayuso no se pierde los conciertos en Madrid, si hace unos días la veíamos en el Mad Cool, ahora con Ricky Martín. Veremos si también acude a uno de los conciertos de Karol G en el Bernabéu.