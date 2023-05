Las bailarinas prometen arrasar esta temporada y te decimos dónde puedes comprarlas

Si hay un calzado que se mantiene en nuestro armario temporada tras temporada y que ha conquistado a muchas amantes de la moda, son las bailarinas. Sí, es el calzado propio de las chicas francesas cuyo estilo despunta por ser muy elegante, sofisticado y ‘girly’ combinándolo con, por ejemplo, los vestidos lenceros más estilosos y versátiles y los bolsos de mimbre de tipo cesta, creando así outfits de lo más sencillos y muy favorecedores. Sin duda, las bailarinas son un calzado muy recurrente entre las mujeres porque podemos usarlas tanto en invierno con medias y falda o unos pantalones vaqueros ajustados con una blazer de corte oversize como en verano con un vestido de estilo ‘boho’, como este look de Sassa de Osma de vestido vaporoso y bailarinas de terciopelo en rojo, pues ella tiene un estilo de lo más ecléctico, elegante y muy sofisticado que nos ha enamorado, tal y como podemos observar en esta recopilación de looks que resume a la perfección el estilo de Sassa de Osma, nuestra celebrity más elegante y clásica.

Sea como sea, las bailarinas son un must en nuestro armario y esta temporada la podemos encontrar en tiendas en todo tipo de estampados y estilos, como por ejemplo las bailarinas plateadas, con las que podemos crear looks elegantes y junto con los vestidos más bonitos y sencillos de Massimo Dutti Studio, pues la firma ha lanzado una colección de lo más sofisticada que aúna todo tipo de prendas y accesorios como bolsos y zapatos de alta calidad y de estilo muy minimalista. Puede que pienses que las bailarinas son el calzado típico de cuando éramos pequeñas y que ya no tienen cabida en nuestro armario, pero, sin ir más lejos, es un calzado de lo más versátil y muy elegante que, al ser combinado con otras prendas elegantes, podemos crear looks que no pasarán desapercibidos, como por ejemplo las Mary Jane que tan de moda han estado este invierno y que fueron muchas las amantes de la moda que, inspiradas por nuestras influencers favoritas, se hicieron con ellas. Por ello, hemos echado un vistazo a las distintas webs de las tiendas ‘low cost’ que están a nuestro alcance para hacer una selección de las bailarinas más estilosas, delicadas, cómodas y sencillas que podemos encontrar y que sabemos que no te quitarás en toda la primavera y verano.

Bailarina elástica satinada, de Mango (59,99 €)

Bailarina satinada Mango

Bailarina calado crochet, de Zara home (39,99 €)

Bailarina calado Zara Home

Bailarina crochet detalles, de Zara home (49,99 €)

Bailarina crochet Zara Home

Bailarina piel lazo, de Zara (29,95€)

Bailarina piel Zara

Bailarina piel estampado animal, de Zara (45,95 €)

Bailarina piel estampado animal Zara

Bailarina destalonada, de Sfera (19,99 €)

Bailarina destalonada Sfera

Bailarina trenzada, de Sfera (21,99 €)

Bailarina trenzada Sfera

Bailarinas doradas lazo, de Parfois (19.99€)