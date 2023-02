Las Mary Jane vuelven a estar en tendencia otro año más: cinco formas diferentes de combinarlas para crear el look perfecto

Este tipo de calzado con un aspecto un tanto aniñado tiene su origen a finales del siglo XIX, siendo el calzado propio de las hijas de familias de clase alta. En 2019, la firma italiana Miu Miu las convirtió en el calzado viral de la temporada y actualmente sigue en tendencia junto con otro tipo de zapatos como las sneakers de Carmen Gimeno, los mocasines negros de Rocío Osorno o las botas UGG de Sara Carbonero. Sin embargo, las Mary Jane han llegado para quedarse y son muchas las firmas de moda que han creado su propio diseño, como es el caso de las Mary Jane de Gucci en tono beige que lució Tamara Falcó en el shooting en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid. Las podemos encontrar en múltiples tonalidades, diseños y materiales, tanto en tiendas fast fashion como en firmas ‘Made in Spain’ como Alohas, Augusta o Flabelus.

Las Mary Jane o merceditas —el término en español— se han convertido en un imprescindible en el armario de todas las amantes de la moda ya que aporta elegancia y originalidad al look y, además, combina con todo tipo de estilismos. Son muchas las Influencers españolas que se han sumado a la tendencia, como María García de Jaime, Claudia Parras o Blanca Miró, aunque el pasado verano pudimos ver como las lució otras compañeras como Carmen Lomana.

Se caracteriza por ser un diseño femenino, aniñado, cómodo y atemporal. Tanto es así que pueden usarse tanto en invierno —en terciopelo o charol— como en verano —en lona—. Con lo cual, no hay excusa para no hacerte con el calzado más viral y elegante de este 2023. Te enseñamos lo fácil que es combinar las Mary Jane con diferentes looks que han llevado las Infuencers.

Un look clásico y sencillo cuyo foco de atención se lo lleva estas Mary Jane en charol negro, aportando al look un toque más formal y original.

Combina tus Mary Jane con un vestido elegante y accesorios llamativos para crear un look de noche diferente que no pasará desapercibido.

Estas Mary Jane en tono plata que pueden combinarse con un vestido de lentejuelas junto con una gabardina marrón estilo Burberry, convirtiendo el look en uno más informal

Hazte con unas Mary Jane como estas que se convertirán en el centro de atención. La idea es llevar un look básico y monocromático para que sean los zapatos los que den ese toque ecléctico y original

Las prendas de cuero son un must que sigue en tendencia cada temporada, pero si lo que quieres es darle un toque más girly a tu look, combínalos con unas merceditas como estas