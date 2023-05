Los zapatos plateados -en todas sus versiones- se convertirán en un imprescindible a la hora de crear tus looks.

Llega la primavera y nuestras tiendas favoritas sacan a relucir sus propuestas de calzado para los meses más cálidos del año y es que somos muchas las amantes de la moda que no podemos resistirnos al calzado de verano, pues son mucho más coloridos, minimalistas y dan mucho juego a la hora de crear un sinfín de looks. Esta temporada ya hemos visto como el calzado plano está en tendencia, pues es el más cómodo en nuestro día a día, como por ejemplo las sandalias de tiras de estilo romano, el cual ha vuelto pisando fuerte tras varios años guardadas en nuestro armario. Sin embargo, para aquellas amantes de las sandalias de tacón, hemos encontrado las sandalias todoterreno con un tacón medio que te permite usarlas tanto para el día a día en la oficina como para salir con tus amigas una noche. Las hay para todo tipo de gustos y personalidades, desde las clásicas de tiras minimalistas hasta las que están recargadas de abalorios, como estas sandalias plateadas con lazo de Tamara Falcó, que combinó con un vestido de mangas abullonadas en tono nude para una ocasión especial, y es que los zapatos plateados son un básico en el armario porque son versátiles, clásicos y muy elegantes.

Sea como sea, las sandalias -en todas sus versiones- son un must en nuestro armario cuando llegan las altas temperaturas y, lo mejor es que son tan versátiles que van con cualquier look, elevándolo según su diseño y color, como por ejemplo estas sandalias en dorado que llevó Carmen Lomana hace unas semanas de una firma de zapatos 'Made in Spain' que combinó con un conjunto de pantalón fluido y top de rayas en tonos vivos y una chaqueta vaquera. Por tanto, las sandalias doradas, al igual que las plateadas son un básico que nos salva de cualquier ocasión. Por ello, y dado que está en tendencia, son muchas las firmas de moda, que han lanzado sus versiones de zapatos plateados para que nos hagamos con los que van más acorde a nuestros gustos y preferencias. Por ello, hemos echado un vistazo a nuestras tiendas favoritas para ver qué calzado plateado puedes encontrar ya en tiendas y que se convierta en el protagonista de tu look.

Bailarinas metalizadas destalonadas, de Parfois (29.99€)

Bailarinas metalizadas Parfois

Mocasín piel metalizado, de Zara (45,95€)

Mocasín piel metalizado Zara

Sandalias tiras hebilla, de Mango (39,99 €)

sandalias tiras hebillas Mango



Bailarina lazo, de Zara (25,95€)

Bailarina lazo Zara

Sandalia tacón pulsera, de Parfois (29.99€)

Sandalia tacón pulsera Mango

Cangrejera plana laminada, de Massimo Dutti Studio (89,95 €)

Cangrejera plana Massimo Dutti

Sandalias tacón tiras, de Stradivarius (25,99 €)

Sandalias tacón tiras Stradivarius

Estas son algunos zapatos plateados que puedes encontrar en tiendas, desde los clásicos mocasines hasta las sandalias más minimalistas de tacón para ocasiones más especiales, hazte con unas para arrasar este verano 2023.