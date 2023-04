Sassa de Osma dice que las bailarinas de terciopelo que aman las chicas francesas se siguen llevando con los vestidos de primavera

No hay mejor forma de terminar la Semana Santa que con un lookazo de Sassa de Osma, porque aunque en algunas zonas de España hoy sigue siendo festivo, la mayoría hemos vuelto al trabajo. Bueno algunos no nos hemos ido. Aunque eso sí, la aristócrata nos ha dejado claro que los vestidos más primaverales se siguen llevando con sus bailarinas de terciopelo favoritas que aman las chicas francesas. Si el otro día dedicábamos un artículo al estilo de Sassa de Osma que se había convertido en una de las mejores vestidas de ARCO, del vestido más bonito y elegante de Massimo Dutti para empezar marzo por las calles de Madrid o del vestido español de Dios en París, hoy lo hacemos de los zapatos de la primavera que aman las chicas francesas con más estilo. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden, con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Pero estos zapatos de estilo Mary Jane son tan elegantes que igual se los veríamos puesto a la Reina Letizia o a Carmen Lomana con su extrema elegancia.

Primero fueron las merceditas y Mary Janes que volvieron a nuestra vida cuando en 2019, firmas como Miu Miu y Chanel las subieron a la pasarela y que Sassa de Osma recuperó desde París con un vestido estampado de flores, y ahora son las bailarinas de terciopelo que lleva con este vestido de estampado de cerezas. Sassa de Osma nos adelanta el vestido que triunfará en primavera. Un diseño de aire romántico firmado por Muzungu Sisters, la marca de moda de Tatiana Santo Domingo.

Sassa de Osma con vestido estampado de volantes. @sassadeo

Se trata de un diseño de una de las marcas del momento, Muzungu Sisters, fundada por otra royal: Tatiana Santo Domingo, junto a su gran amiga Dana Alikhani. Desde Olympia de Grecia a Rania de Jordania, las royals mejor vestidas están enamoradas de Muzungu Sisters, la firma con sede en Londres de estilo bohemio, con prendas confeccionadas artesanalmente y de forma sostenible.