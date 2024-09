Beatrice Borromeo, pura elegancia y sofisticación en el desfile de Dior de la Paris Fashion Week

Dior ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la segunda jornada de la Paris Fashion Week, uno de los desfiles más esperados y que más expectación suspira dentro del marco de la semana de la moda parisina. Para la presentación de su nueva colección Primavera-Verano 2025, la firma ha contado con numerosos rostros conocidos y embajadoras de Dior, como es el caso de Rosalía o Beatrice Borromeo, dos de las invitadas que más miradas y flashes han acaparado a su llegada al show en el Museo Rodin.

France Fashion Christian Dior 25 Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

La mujer de Pierre Casiraghi ha vuelto a demostrar que es una excepcional embajadora de Dior desde y ha asistido al desfile con un total look de la firma de lo más inspirador con un jersey de cuello alto, blazer y falda camel de tablas con la imagen del logo de "Miss Dior" dibujada. Como broche del look, Beatrice Borromeo ha apostado por unas botas planas y mosqueteras de piel negra con la punta cuadrada completaban el look, gafas de sol y un bolso Miss Dior en el brazo. A pesar de ser un look mucho más casual a lo que nos tiene acostumbrados, Beatrice Borromeo ha vuelto a derrochar elegancia y sofisticación en París.

Beatrice Borromeo en el front row del desfile de Dior en París GTRES

Beatrice Borromeo es embajadora de Dior desde el 2021. Para la firma, la cinetasta es un "verdadero icono de la elegancia". "Beatrice Borromeo Casiraghi se ha convertido en embajadora de Dior. La periodista y cineasta italiana ilumina una nueva faceta de la feminidad plural que aprecia Maria Grazia Chiuri", decía el comunicado sobre la socialité. Junto a ella, Natalie Portman, Rosalía o Anya Taylor-Toy, otras embajadoras de la firma, han acompañado a Dior durante su última presentación en la París Fashion Week.