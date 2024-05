El vestido de terciopelo de Beatrice Borromeo en la alfombra roja del Festival de Cannes será inspiración para las invitadas de otoño

Si el martes era Carlota Casiraghi, la que se vestía de novia moderna, anoche era el turno de su cuñada Beatrice Borromeo la que se convertía en la invitada perfecta de otoño en el noveno día del 77 Festival Internacional de Cine de Cannes, una cita imprescindible para amantes del Séptimo Arte que, hasta el próximo sábado 25, y que reúne en la Riviera Francesa a decenas de estrellas de cine internacionales. Esta noche se despliega la primera alfombra roja, sobre la que desfilarán vestidazos de Alta Costura y otros look de invitada inolvidables, pero ya hay una intérprete que se ha ganado su puesto en la historia del festival gracias al estilismo que ha escogido para llegar a Cannes, en concreto al hotel más famoso de todos. Bien es cierto que el Festival de Cannes tiene el enfoque en el mundo de la cinematografía, pero el campo de la moda y el estilo también es uno de los más importantes. No cabe duda de que muchos de nosotros no nos perdemos la alfombra roja del Festival de Cannes, donde los actores y actrices internacionales (y también, los influencers) presumen de su look de gala glamuroso.

Cuando pensamos en un look de invitada de boda, la mayoría imaginamos un vestido vaporoso, combinado con unas sandalias en tendencia y un estilismo en tonos pastel. Es decir, el look perfecto para una boda en verano. Pero el terciopelo está pensado para las invitadas de otoño y Beatrice Borromeo se ha adelantado con este vestido desde Cannes. El terciopelo suele salir bien parado en las tendencias de invierno. Un tejido sensual y exquisito por el que firmas y diseñadores suelen apostar para protagonizar sus propuestas más sofisticadas. Sin embargo, este tipo de prendas suelen estar destinadas a los eventos navideños y fiestas de noche, sin terminar de convencer a quienes buscan algo más recatado para un look de invitada de noche como ha dejado claro Beatrice en la alfombra roja del Festival de Cannes.

Beatrice Borromea y Pierre Casiraghi. Agencia EFE

Un Pierre Casiraghi, que acudió junto a su mujer, Beatrice Borromeo que lució vestido midi con tirantes anchos en tono berenjena de terciopelo que es la inspiración perfecta para las invitadas de otoño.