Rosalía vuelve a conquistar París como toda una lady Dior clásica (y de lo más sexy) para su desfile

No hay nada que nos guste más cada temporada que ver llegar a nuestra Rosalía al desfile de Dior en París, y ahora como imagen de la firma. Y un septiembre más, no ha decepcionado con una imagen de lo más natural con su melena larga ondulada, y un estilismo clásico y con ese punto sexy que tanto le gusta a ella. Y todo ello para descubrir la colección primavera-verano 2025 de Maria Grazia Chiuri que es toda una inmersión en los archivos de Dior Heritage para revelar una historia muy establecida de la ropa deportiva de la 'Maison', que se cruza con la liberación y democratización de la moda femenina.

Y ahí tenía que estar Rosalía como embajadora de la firma francesa con un 'total look' negro con falda lápiz con maxi abertura al lado con cremallera y una blazer a juego, guantes de piel y zapatos de tacón sensato. "Me enamoré de la música de Rosalía desde el primer momento. Después, descubrí su trabajo más a fondo y me quedé impresionada por su dedicación tanto como música como productora" declaró Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la línea femenina de la maison. El pasado 6 de mayo Rosalía asistió de nuevo a uno de los eventos más destacados del año en el panorama internacional, la MET gala, y después nos enteramos que era la nueva imagen de Dior. Pero no solo eso, tampoco faltó a la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos de París con un vestido de la colección Resort 2025, mientras que el de la Reina Letizia era de la Alta Costura 2024 y cedido por la firma.

Rosalía primera embajadora española de Dior

A estas alturas de la particular y exitosa película de Rosalía, a nadie extrañan sus logros, pero hoy hay uno nuevo y muy especial para añadir a la lista. Dior anunció el pasado mes de mayo que la nombraba embajadora mundial y rostro de la campaña Lady Dior, -el bolso que Lady Di hizo eterno-, convirtiéndose en la primera española en conseguir tal distinción por parte de la firma.

France Fashion Christian Dior 25 Front Row Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Ahora, este accesorio icónico se enriquece con campaña exclusiva que celebra las múltiples facetas de la feminidad gracias a Rosalía. Explorando tanto la emoción espontánea del color como la profunda intensidad del blanco y negro, las imágenes de Collier Schorr capturan un universo donde el universo Dior se mezcla con el imaginario musical.