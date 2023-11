Belén Esteban se ha pasado por Zara antes de ir a la fiesta de su 50 cumpleaños (de lo más glamurosa)

Belén Esteban ha celebrado la fiesta de su 50 cumpleaños en Madrid de la forma más glamurosa posible. Y es que después del éxito del estreno de 'Sálvese quien pueda', en Netflix, la celebrity ha reunido a todos sus amigos para disfrutar de una velada de lo más especial, donde hemos podido ver lookazos de infarto. Los invitados no han pasado desapercibidos, ya que hemos podido cazar bastantes tendencias de otoño e invierno a la vista. Desde el abrigo rojo de corte midi de Lydia Lozano hasta los vaqueros pitillo de María Patiño, pasando por el vestido lencero de Marta López. Sin embargo, la anfitriona nos ha dado una lección de moda con el vestido mini de lentejuelas que lo podemos encontrar ahora mismo en Zara por solo 40€. Belén Esteban lo sabe y es que es el ideal para ser la más moderna y chic de las cenas de Navidad o fiestas de empresa.

Indiscutiblemente, no nos extraña que Belén Esteban no haya dudado en hacerse con este minivestido, porque estamos seguras de que se va a agotar en nada. Además, esta pieza la puedes llevar tanto con su versión delantera en cuello redondo o trasera en cuello pico, como ha hecho la celebrity. Y su estilismo no acaba aquí, pues el toque definitivo lo ha hecho con unas medias tupidas (súper necesarias para esta temporada) y unas bailarinas planas de brillantes para estar cómoda y bailar toda la noche. Además, Belén Esteban sabe lo que le queda de escándalo y, por ello, se ha decantado por las joyas plateadas perfectas para el acontecimiento y los colores del vestido. Definitivamente, la periodista no puede estar más atenta a las tendencias y ahora nos sentimos con la obligación de replantearnos nuestro outfit de Nochebuena y Nochevieja.

Belén Esteban y su pareja Miguel Marcos. Gtres

Vestido mini de lentejuelas, de Zara (40 euros)

Vestido mini de lentejuelas. Zara

Belen Esteban ya nos lo ha confirmado. Todas necesitamos este vestido para dar movimiento y luz a los eventos más esperados de estos meses. Nosotras vamos a hacerle caso. ¿Y tú?