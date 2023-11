De María Patiño a Belén Esteban: los looks más inexplicables de la presentación de 'Sálvese quien pueda' en Netflix

No nos vamos a esconder, estamos contando las horas que quedan para el estreno de 'Sálvese quien pueda' en Netflix y más después de las maravillosas promos que ha hecho la plataforma, que son pura fantasía. Pero mientras contamos las horas, ayer se presentó en Madrid con una merienda y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en los looks de lo más variopintos como son ellos. Eso sí, pasar desapercibidos, no van a pasar. 'Sálvese quien pueda' es el 'reality' protagonizado por ocho colaboradores de Sálvame y que fue grabado durante el verano de 2023, tras la cancelación del programa de Telecinco. Su fecha de llegada a Netflix es el viernes 10 de noviembre. La plataforma de 'streaming' ha cambiado su hora de estreno en un movimiento fuera de lo común. Porque tendremos que esperar a las 21 horas para poder verlo, pero oye, buena hora para unas palomitas y analizar todos los estilismos que nos dejan Belén Esteban, María Patiño, Terelu Campos y compañía.

Eso sí, ya sabemos que veremos a Belén Esteban con un vestido de Celia B, como la pudimos ver en algunos programas de televisión en Miami mientras grababan el reality de Netflix. Pero volviendo a la presentación del programa ayer por la tarde en Madrid, María Patiño optó por lucir un vestido amarillo con cinturón negro y medias negras que según ha contado en su cuenta de Instagram se lo han cedido en la boutique 'Glow TS' de Pamplona.

Los looks de 'Sálvese quien pueda' en Netflix. Gtres

Belén Esteban ha optado por un estilismo más casual con camisa azul con abalorios, jeans y zapatillas. Mientras que Terelu Campos lo ha dado todo al metalizado y a las lentejuelas, con unos leeggings metalizados y cárdigan de lentejuelas, mientras que Lydia Lozano ha lucido un vestido de estilo túnica con un estampado a todo color, de esos que tanto le gustan a ella.

Belén Esteban en la presentación de Netflix. Gtres

Recordad, mañana a las 21 horas, ya podremos disfrutar de esta fantasía en Netflix para analizar todos sus estilismos.