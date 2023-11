Lo único que queremos este invierno es recuperar nuestros vaqueros pitillo con todo el rollazo de Sara Carbonero

O lo amas o los odias, y nosotras, como Sara Carbonero, los amamos. Sí, estamos hablando de los eternos vaqueros pitillo. Da igual que ahora se lleven los pantalones mega anchos, para nosotras, los jeans pitillo son ese pantalón que no puede fallar en el fondo de armario de las mujeres que mejor visten, y la periodista lo sabe. Por eso, Sara Carbonero ha recupero los jeans pitillo negros para un look de lo más rockero en una nueva sesión de fotos de su firma SlowLove. De al aire más bohemio de París, al más rockero de Madrid. Y obviamente, nosotras no hemos podido evitar enamorarnos de su biker con más rollazo. Los jeans pitillo han vuelto, lo sabemos y lo saben a la perfección Paula Echevarría, Georgina Rodríguez y Carmen Lomana. Es el gran retorno de este otoño 2023 y las mujeres que más saben de moda ya los están recuperando de su armario. Y Sara Carbonero lo ha vuelto a demostrar por las calles de Madrid con este lookazo de lo más otoñal que nos deja claro que los pitillo son eternos.

Pero la periodista ha vuelto a su zona de confort y nos ha dejado un estilismo casual perfecto para los días menos fríos de octubre. Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros pitillo y los pantalones pitillo, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda, y la actriz asturiana nos lo acaba de demostrar por las calles de Madrid. Si dijiste que no volverías a llevar unos jeans pitillo, vas a cambiar de opinión cuando veas el outfit de Sara Carbonero. Pero no unos jeans pitillo cualquiera, los de Sara Carboneroson de ‘efecto piernas infinitas’, combinados con botines negros de tacón bajo que visualmente estilizan mucho más la pierna, y hacen que parezcas más alta y delgada. Y no solo por ser pitillo, estilizan aún más por ser de tiro alto, lo que hace que aún alargue más la silueta.

Sara Carbonero con look rockero. @slowlove

Biker de piel con tachas, de SlowLove (259 euros)

Biker tachas. SlowLove

Unos jeans pitillo que Sara Carbonero ha combinado con este maravilla de biker de lo más rockero, con jersey debajo calentito y las botas biker más tendencia. Un estilismo de esos que s perfecto para irte de concierto en invierno o a tomar algo con algunas amigas.