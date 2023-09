Blazer negra y botines dorados: el look triunfador (y más versátil) de Nuria Roca

Un selfie en el espejo de Nuria Rocaes sinónimo de un un lookazo del que no podemos evitar enamorarnos y, en este caso, por partida doble porque, aunque siempre suele una prenda la que nos llama la atención, en esta ocasión no podemos decantarnos y nos quedamos con el look al completo. La escritora disfrutaba de un viernes noche con una cena en Dani Brasserie, el restaurante del Hotel Four Seasons de Madrid para celebrar, junto a su pareja, Juan del Val ¿Su nuevolibro 'Bocabesada'? Sea cual sea el motivo de la celebración, nosotras no hemos podido resistirnos al outfit tan especial de Nuria Roca: un pantalón negro con estampados, una blazer de color negro que no puede faltar en el armario de ninguna chica estilosa y, por supuesto, la joya de la corona de su look, unas botas de tacón doradas, una de las tendencias más potentes y arriesgadas de este otoño.

A nosotras, como no hay nada que nos guste más que entrar a la web de Zara, hemos encontrado en ella las prendas más ideales con las que replicar su look. Por un lado, la bota tacón metalizada, un modelo súper especial perfecto para rematar cualquier estilismo de noche, elevándolo y aportándole un punto de luz. Están hechas en poliuretano y diseñadas con caña alta, puntera en punta y efecto metalizado, Por otra parte, hemos encontrado lablazer oversizede color negro, un modelo que está completamente en tendencia y que nos ayudará a completar cualquier look, desde uno más casual de jeans hasta uno más especial, como este de mini vestido de Rocío Osorno. Se trata de una prenda hecha en poliéster, viscosa y elastano y diseñada con cuello de solapa, bolsillos de vivo y cierre frontal cruzado con botones.

Nuria Roca @nuriarocagranell

Bota tacón metalizada, de Zara (59,95€)

Bota tacón metalizada Zara

Blazer oversize, de Zara (39,95€)

Blazer oversize Zara

Un look ideal con el que Nuria Roca se ha vuelto a convertir en pura inspiración y en una de las celebrities más trendy de este otoño.