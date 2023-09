Brigitte Macron le gana el duelo de estilo (a los 70 años) a Camilla con los pantalones negros que más estilizan y una chaqueta de tweed roja

Todas las miradas están puestas en ellas, y aunque nos neguemos a hacerlo de nuevo, aquí estamos, debatiendo entre dos mujeres y cuál de las dos viste mejor. Y una vez más ha vuelto a pasar,Camilla o Brigitte Macron, cada una con su estilo y el mundo entero debatiendo quién tiene más estilo o quién ha acertado más con su look. Y ahí sí que no tenemos ninguna duda, nosotras nos quedamos con Brigitte Macron, al igual que en la divertida partida de ping-pong que han protagonizado ante el asombro de todos. Si anoche duelo estilístico tenia lugar en el banquete en Versailles con dos impactante looks en 'azul navy', en esta ocasión decidían enfrentarse cara a cara en un reto deportivo que no nos ha podido gustar más. Camilla de blanco y negro con su estilo más sobrio y clásico, y Brigitte con su exquisito estilo francés, chic, a la moda y mucho más juvenil pese a sus 70 años, por los 75 de Camilla.

Para esta jornada de jueves en París, la reina Camilla ha dejado el azul a un lado para lucir un clásico conjunto en blanco y negro firmado por Fiona Clare, todo un básico en el armario de la royal, que podría representar el estilo de cualquiera de nuestras abuelas, pero que en este caso es de la reina de Inglaterra. Nada que ver con Brigitte Macron con ese 'je ne se quoi' francés que tanto nos gusta. Y no hay nada más parisino que una chaqueta de tweed roja, el tejido por excelencia de la 'maison francesa', Chanel.

British Royals visit Saint-Denis, northern suburb of Paris BERTRAND GUAY / POOL EFE

Una chaqueta larga de tweed con cuello subido y botones dorados que la primera dama francesa ha combinado a la perfección con unos pantalones negros rectos de lo más estilizadora y su perfecta melena rubia, de lo más francesa, perfectamente peinada como de costumbre.