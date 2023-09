Si Nuria Roca se ha atrevido con los jeans plateados más virales de Zara es que son máxima tendencia en octubre

Nuria Roca siempre arriesga con sus looks en las noches deL jueves en 'El Hormiguero', y eso no nos puede gustar más. Si para empezar la temporada apostó por recuperar una camisa vintage de su armario de hace 20 años, ahora ha estrenado los jeans plateados de Zara más virales que van a querer compartir madres e hijas en su armario este otoño 2023. Porque las prendas metalizadas regresaron con fuerza hace un par de temporadas, y esta se niegan a abandonarnos de nuevo. De hecho, los pantalones metalizados llevan colándose en las listas de tendencias desde hace un par de años, y estelook de Nuria Roca es el claro ejemplo de ello, no hay edad para marcarse un estilismo metalizado de lo más arriesgado, para no pasar desapercibida. Lo cierto es que los pantalones plateados tienen las mismas características básicas que los pantalones de sastre en color gris; son versátiles y combinan con todo, adaptándose a todo tipo de escenario y aportando, además, un toque diferente. Y este estilismo lo demuestra.

Si Tamara Falcó se ha decantado por un vestido de piel en khaki de Massimo Dutti de lo más elegante, Nuria Roca ha apostado por este look de lo más rompedor combinando este jean plateado de Zara con un jersey negro de brillos y unos salones de charol de Manolo Blahnik. Además de calcetines de tul con brillos. Un estilismo arriesgado y futurista con el que la presentadora valencia ha dejado claro que no hay edad para las prendas metalizadas.

Jeans rectos tiro alto metalizados, de Zara (35,95 euros)

Jeans plateados. Zara

Un pantalón de tiro alto metalizado que además sienta de maravilla por su corte, cosa complicada en todas las prendas metalizadas, pero con este pantalón,