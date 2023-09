Vicky Martín Berrocal presume de piernas al más puro estilo Hailey Bieber con el vestido más corto y blazer oversize

Vicky Martín Berrocal es toda una 'súper woman' empoderada y por eso ha empezado septiembre a tope de proyectos laborales. Si el otro día era su nuevo podcast o su debut como colaboradora en 'TardesAR', ahora ha viajado hasta Milán para un evento de Calzedonia junto a Paula Echevarría y Sara Carbonero para representar a España. Obviamente, el punto central de los outfits, eran las media de la nueva colección de la marca, y Vicky ha optado por una tupidas y brillantes para presumir de piernas con un mini vestido y una blazer oversize de su firma, Victoria. Un look que inevitablemente nos ha recordado a Hailey Bieber, y no solo por su nuevo corte de pelo 'bob', si no también por el estilismos con vestido estrecho y muy corto y una americana de más talla encima como tanto le gusta a la modelo. Estamos seguras, que Alba Díazpronto le va a copiar este outfit a su madre.

Un estilismo que estamos seguras que muchas le vamos a copiar a Vicky Martín Berrocal para salir de fiesta en cuanto llegue el otoño este sábado y bajen aún un poco más las temperaturas. Porque nos encanta el toque que le da esas medias brillantes de tejido vinilo que rompen con el estilo más clásico de la blazer gris y el mini vestido palabra de honor. Porque Vicky es mucha Vicky, y lo ha vuelto a demostrar una vez más desde Milán.

Vicky Martín Berrocal en un evento de Calzedonia. @vickymartinberrocal

Estamos deseando ver más fotografías del estilismo de Vicky Martín Berrocal para apreciar del todo cada detalle, pero sin duda, el bolso de brillos en tonos dorados también nos ha enamorado. Como su melena bob peinada con 'efecto mojado' detrás de la oreja. ¡Lookazo!