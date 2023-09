6 libros de moda que toda experta debería conocer

Si estás leyendo este artículo es porque, en mayor o menor medida, la moda te gusta, te inspira y es, por decirlo de alguna forma, parte de tu rutina y de tu día a día. Aunque para muchos pueda parecer una cuestión superficial, el poder de la cultura 'fashion' existe y es mucho más potente de lo que nos pensamos. El mundo de la moda está en constante evolución, no solo por la continua aparición de tendencias, también por la denumerosos diseñadores emergentes que llegan para dar un vuelco a los márgenes establecidos. La moda es algo que influye en nuestro día a día, en nuestra de pensar y en nuestra forma de consumir, gracias a la esencia de diseñadores y de directores creativos que han sabido plasmar su personalidad en sus colecciones. Además de, obviamente, para conocer a fondo las vidas, trayectorias y creaciones de los diseñadores más relevantes, los libros de moda son, al igual que pueden serlo Instagram, el streetstyle o las pasarelas más prestigiosas, una gran fuente de inspiración, tanto para tu día a día, para tu forma de vestir y de combinar las tendencias que imperan cada temporada, como para crear tus propios diseños y encontrar tu estilo más único. Además, no puedes negarnos que (sacando nuestra faceta más puramente superficial) un libro de moda es también uno de los elementos decorativos más glamurosos e interesantes con los que nos podemos hacer ya que es un elemento de coleccionista pero, por favor, te recomendamos (obligamos, en realidad) que si te haces con alguno de estos libros no pierdas la oportunidad de leerlos y, si no eres demasiado fan de la lectura, al menos tómate un ratito y ojéalos cuidadosamente.

Es considerada como la biblia de la moda y cuenta con gran cantidad de artículos, infografías y gráficos que nos permitirán hacernos con unos conocimientos base en el mundo de la moda.

Un recorrido por la vida de su creadora (Miuccia Prada), que comienza con un viaje por la historia de la firma y la bibliografía de la diseñadora, para terminar con una exploración, detallada y cronológica, de las colecciones de la firma. Un catwalk, de cualquier firma de lujo, es imprescindible para conocerlo todo sobre ella.

Este libro hace un repaso a las mejores editoriales de moda, portadas de revista y campañas de marcas del 2021 de la mano de la directora de arte Fiona Hayes y la editora de moda Julia Zirpel.

Este libro es un imprescindible en tu colección. Hace un repaso por los mejores diseñadores de la historia, analizando su recorrido vital (y el de la marca) de forma muy visual a lo largo del tiempo.

Este libro muestra la vida de uno de los fotógrafos más relevantes del mundo de la moda, Peter Lindbergh, adaptada desde su propia perspectiva de la vida.

Los pequeños libros de firmas de moda son tesoros donde podemos encontrar textos súper interesantes y fotografías únicas de los mejores diseñadores de la historia.

Esperamos que hayas encontrado a tu próxima lectura entre alguno de estos libros, estamos seguras de que será una inversión de la que no te arrepentirás.