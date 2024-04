La blusa blanca bordada de Victoria Federica es la que también llevan las chicas más pijas de Sevilla

No todo va a ser Feria de Abril, y Victoria Federica ha salido del Real para una comida con amigos de lo más elegante. Victoria Federica sigue siendo una de las grandes protagonistas de esta Feria de Abril 2024 junto a Rocío Osorno, primero se vestía de amazona montada a caballo, por la noche triunfaba con este vestido de la nueva colección de IQ Collection que es ideal para una invitada de boda andaluza en los próximos meses. Una colección que recordemos se presentó con un desfile histórico en el 'pescaíto', en el que no faltaron ni Amelia Bono, Tana Rivera o Victoria Federica. Y ahora nos ha compartido esta imagen para una comida con amigos fuera del Real con un estilismo muy pijo y elegante, con camisa blanca con flores bordadas y un pantalón de tiro alto de pinzas. Desde aquellas disponibles en firmas de lujo como Valentino hasta las que pueden comprarse en Zara o Mango, el denominador común pasa por las flores de colores bordadas sobre blanco. Además, estas piezas de vocación artesanal mantienen proporciones holgadas que las hacen cómodas, versátiles y muy ponibles. A las pruebas nos remitimos. No sabemos de dónde es la que luce Victoria Federica, pero lo que tenemos claro es que la amaran las chicas más pijas de Sevilla.

¿Te suena eso de "bordado suizo" ? Acuñar este tipo de decoración con el término "bordado" puede crear cierto despiste para nosotras, pues lo asociamos tradicionalmente a un bordado con hilo independiente y un leve relieve como pueden ser el guipur o el popelín. Sin embargo, el bordado suizo es totalmente diferente, pues lo que hace es crear una especie de agujero que, en conjunto, consiguen crear motivos decorativos de finura inmensa. Aunque por lo poco que podemos ver del look de Victoria Federica no parece bordado suizo, si que es una camisa blanca con bordados de flores a tono que le da un toque de lo más elegante, para esta comida. La blusas románticas, con volantes, cuello bobo, chorreras y gorgueras, se han convertido en una de las tendencias más destacadas de la primavera. Desde que la primavera pasada el mundo de la moda cayese rendido ante las blusas de gran cuello pico de Miu Miu, las blusas románticas no han dejado de aparecer. Generalmente en color blanco, ya no solo se visten de enormes cuellos Peter Pan o bobo, que también, sino que se llenan de volantes, chorreras, gorgueras, encajes y un sinfín de complejos detalles como la de Victoria Federica.

Victoria Federica con look elegante. @vicmabor

Un nuevo look que se suma a todos los que nos está dejando la hija de la Infanta Elena desde el inicio de la Feria de Abril, antes de su vuelta a Madrid para seguir con el rodaje de 'El Desafío'.