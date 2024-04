Rocío Osorno se convierte en la mejor vestida del primer día de la Feria de Abril 2024 con este maravilloso traje de flamenca azul

Segundo día de esta Feria de Abril 2024, y mientras nos llegan los looks de este lunes, nosotras seguimos a vueltas con los estilismos del primer día. Y de momento, el título a la mejor vestida, se lo ha llevado Rocío Osorno con este maravilloso traje de flamenco azul, diseñado por ella misma, en su marca Rocío Osorno Collection. Aunque el rojo de momento es el color triunfador en estos primeros días en el Real, la diseñadora sevillana ha apostado por este maravilloso azul con el que nos ha robado el corazón. "El primer traje de la Feria de este año. No sabéis lo emocionada que estoy de poder llevar todos diseños míos y he querido empezar con este azul intenso (es la primera vez en mi vida que voy en este color) con lunar flocado en terciopelo más oscuro combinado con cintas de terciopelo en el mismo tono. ¿Qué os parece? Las mangas son maravillosas", ha explicado la influencer en su post de Instagram. Mientras Victoria Federica apostaba por el blanco y el rojo, o Tana Rivera por el morado y naranja, Rocío lo ha dado todo al azul en el primer día de Feria de Abril.

Los distinguidos flecos, los clásicos lunares o las flores son algunos de los elementos que forman parte de su identidad y redefinen la moda flamenca de manera creativa. El blanco, el rojo y el azul han sido tres de los colores tendencias. Sin embargo, como novedades se han introducido los verdes, en todas sus versiones, y los tonos beige o sepia. Las mangas toman el centro del escenario este año, adornadas con encajes y volantes que añaden un toque de dramatismo y elegancia. Además, en esta Feria de Abril 2024, el mantoncillo se convierte en el accesorio indispensable para completar el look, ya no es simplemente un complemento, sino una pieza fundamental para esta Feria de Abril 2024. Y Rocío Osorno nos acaba de robar el corazón con este traje de flamenca azul con lunar flocado en terciopelo, que no puede quedar más elegante y espectacular.

Un repaso al primer día de la Feria de Abril, después de la noche de 'el pescaíto', a la espera de ver con que trajes nos sorprenden en este lunes en el Real las celebrities e influencers.