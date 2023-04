La blusa estampada que ha conquistado a Nuria Roca es la más bonita, favorecedora y elegante de toda la nueva temporada

No es la primera vez que Nuria Roca nos pone los dientes largos con su último look en tendencia para esta primavera 2023, y, lamentándolo mucho, sobre todo para nuestro bolsillo, no será tampoco la última. Pero vayamos por partes, porque mientras las influencers más relevantes de nuestro país, como Violeta Mangriñán, que defendió de miedo el traje bordado de Mango más bonito, o Victoria Federica, que no se quita su chaleco boho favorito ni para la pedida de una de sus mejores amigas, se lo pasan fenomenal en la Feria de Abril, entre rebujito y mucha rumba, la presentadora valenciana nos ha enamorado a todas con la blusa estampada que le ha conquistado y que resulta que es la más bonita, favorecedora y elegante de toda la nueva temporada. Una pieza que tendremos que tener muy en cuenta si queremos ser la invitada perfecta en nuestros futuros eventos especiales a lo largo de esta estación y que, casualmente, guarda paralelismos con la blusa estampado de Mango que ha mostrado María Pombo en la última foto que ha compartido la influencer con todos sus seguidores de Instagram. Porque sí, parece que estas prendas versátiles y preciosas a no poder más tendrán un papel esencial en nuestros mejores looks. Y no lo decimos nosotros, sino que lo acaba de confirmar Nuria Roca con la blusa estampada que le ha conquistado, que sin duda es la más bonita, favorecedora y elegante de toda la nueva temporada.

La comunicadora nos ha dejado claro una vez más que se rinde a los colores más intensos de la paleta. Una arriesgada opción a la que también se han sumado iconos de estilo como Tana Rivera, que eligió para una tarde de toros en Sevilla un vestido de lino naranja de Massimo Dutti que sienta bien a todas las siluetas y potencia el bronceado, y también la madre de esta, Eugenia Martínez de Irujo, que sorprendió en Madrid con el conjunto más galáctico para una noche muy especial. Y esta vez, Nuria Roca nos robaba el corazón, literalmente, con la blusa estampada más bonita, favorecedora y elegante de toda la nueva temporada que lució en la última entrega de 'La Roca', el programa que dirige y que se emite en La Sexta cada domingo.

Blusa estampada verde, de Mirto (240 euros)

Blusa estampada de Mirto. Mirto

Se trata de una blusa estampada de la firma Mirto que es la más bonita, favorecedora y elegante de toda la nueva temporada, sin duda, y que ha combinado Nuria Roca de maravilla con unos pantalones largos fluidos azul marino y un fino cinturón verde flúor con el que estrechaba su figura.