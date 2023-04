Tana Rivera triunfa en Sevilla con el vestido de lino naranja de Massimo Dutti que sienta bien a todas las siluetas y potencia el bronceado

Tana Rivera sabe muy bien cómo sacar la referente de estilo que tiene dentro. Un estilo inconfundible en el que incluye todas las tendencias de esta primavera 2023 y en el que tiene mucho que ver Eugenia Martínez de Irujo, su madre. Y es que la duquesa de Montoro nos ha regalado en estas vacaciones de Semana Santa que acaban de tocar a su fin los mejores looks que causan furor en Instagram, como cuando les mostró a sus 319.000 seguidores en su cuenta la falda boho que todas querremos llevar con top crop desde esta temporada y hasta finales de este verano. Las combinaciones más infalibles de Tana Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se convierten en fuente de inspiración constante. De hecho, este Jueves Santo eclipsaron en la procesión Esperanza de Triana con dos blusas muy originales. Pero este domingo, ha sido Tana Rivera en solitario la que ha triunfado en Sevilla con el vestido de lino naranja de Massimo Dutti que sienta bien a todas las siluetas y potencia el bronceado. La hija de Fran Rivera y primera nieta sevillana de la duquesa de Alba brillaba con luz propia con un look muy favorecedor perfecto para una tarde de toros de la que ha disfrutado junto a su novio, el joven empresario sevillano Manu Vega. Se trata de un vestido versátil, elegante y que no querremos quitarnos en toda la primavera y que, por qué no, podríamos elegir perfectamente para ser la invitada perfecta o asistir a la Feria de Abril, que dará el pistoletazo de salida el próximo día 23 y para la que Rocío Osorno ya ha mostrado sus mejores opciones en más de una ocasión en las redes sociales.

Pero vayamos por partes, después de haber analizado de forma exhaustiva el vestido de invitada de Laura Escanes para la boda de una buena amiga o los mejores looks que nos han brindado las influencers de nuestro país durante las vacaciones de Semana Santa, como el de Amelia Bono o el de Aitana con el top de crochet de Zara, ahora hemos sentido un fuerte flechazo por el vestido de lino naranja de Massimo Dutti que sienta bien a todas las siluetas y potencia el bronceado que ha lucido Tana Rivera en una tarde de toros en Sevilla.

Manu Vega y Tana Rivera en Sevilla. Gtres

Vestido de lino cuello halter (69,95 euros)

Vestido de lino de Massimo Dutti. Massimo Dutti

En concreto, Tana Rivera, la hija de Eugenia Martínez de Irujo ha combinado el vestido de lino naranja de Massimo Dutti que sienta bien a todas las siluetas y potencia el bronceado con unas sandalias cómodas con plataforma en color nude.