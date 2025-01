La blusa con lazada más royal de Susanna Griso se lleva con pantalón de traje a la oficina

No hay día que Susanna Griso no nos de una lección de estilo. Si primero fue con las bermudas más tendencia, luego con el vestido de punto que también es para el invierno, este lunes lo ha hecho con la blusa con lazada que aman las royals. A Susanna Griso le apasiona la moda y las tendencias, y además de verla cada edición en MBFW Madrid, nos lo deja claro tanto dentro como fuera de la televisión. Y el lunes lo ha empezado con este estilismo en 'Espejo Público' con una de las tendencias estrella de la temporada, las bermudas para este invierno 2025. Susanna Griso es todo un referente periodístico, y de estilo, eso lo tenemos claro.

Porque ya os lo avisamos hace uno días con Carmen Lomana, las blusas con lazada han vuelto a nuestras vidas. Y también Tamara Falcó como ahora ha hecho Susanna Grisso. Esta es la pieza imprescindible para conseguir elegancia suprema, su camaleónica esencia la convierte en la base de estilismos de invierno. Kamala Harris y Kate Middleton las eligen como su base de estilo para acudir a eventos de gran magnitud, y a nosotras nos traslada a la estética más ‘preppy’ de Blair Waldorf en Gossip Girl o también a ‘Emily en París’. Ahora, el estilo de la joven del Upper East Side vuelve más fuerte que nunca amparado por las pasarelas internacionales y en esta temporada invierno 2025 son muchas las firmas que proponen proseguir el legado que ya se inició este año y que ha hecho que prendas de inspiración preppy como camisas de cuello victoriano, chalecos de punto o vestidos babydoll.

Hablar del color Mocha Mousse es hablar de un tono cálido y terracota que evoca el confort, la elegancia y ese toque neutral que combina con todo. No es casualidad que este color haya sido nombrado como el rey del Pantone para 2025, ya que su versatilidad y sofisticación lo posicionan como el aliado perfecto para looks tanto casuales como más pulidos.Y este look de Susanna Griso combina este color tanto en la blusa como en los pantalones.