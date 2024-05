De la boda de su prima a las carreras de coches: el look más chic de Victoria Federica con maxi cinturón y zapatillas

Victoria Federica lo ha vuelto a hacer, demostrar su pasión por el motor y la moda en una sola fotografía. Y es que después de la boda de su prima, Vic se fue a disfrutar de las carreras de coches con una de sus mejores amigas. El fin de semana ha ido de bodas, y no solo la de Dolores Delgado y Baltasar Garzón o Alba María Valenzuela Martín y Joaquín Astolfi Espinosa, también se ha casado la prima de Victoria Federica y ella ha lucido un look de su marca. Mónica Coronel de Palma era un nombre desconocido hasta hace solo unos días. La boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con Teresa Urquijo acogió a un selecto y amplio grupo de invitados entre los que destacaron muchos jóvenes de la jet, y ella fue una de las protagonistas por su estilismo que nos enseñó Victoria Federica. Pero ahora sido ella la que se ha casado este fin de semana, y Vic ha lucido unlook de invitada perfecta de primavera, de la marca de su prima, MOC. Y después del estilismo perfecto de invitada, nos ha dejado uno de los más chic y en tendencia para las carreras de coche.

Porque Victoria Federica sigue las tendencias, y nos lo ha vuelto a demostrar con su último estilismo con pantalones anchos con dobladillo y costura en blanco, body blanco, maxi cinturón y zapatillas. Kaia Gerber, Dua Lipa, las pasarelas y Zara se han puesto de acuerdo para resucitar el cinturón ancho con tachuelas que tanto se vio en los años 2000, y Vic también. Sea como fuere, las pasarelas también han abogado por resucitar el cinturón ancho en versiones para todos los gustos. LaQuan Smith y Vaquera se mantienen fieles a las dichosas tachuelas, Louis Vuitton mantiene el estilo cruzado en versión lisa y Ferragamo multiplica sus dimensiones sustituyendo las tachuelas por detalles artesanales.

Victoria Federica en las carreras con una amiga. @paticabetas

Un estilismo que perfectamente le podemos copiar a Victoria Federica este mes de mayo para ir a la oficina o a una cita con amigas como ha hecho ella. Lo que está claro es que los maxi cinturones están de vuelta, y más si los combinas como ha hecho ella.