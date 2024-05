El vestido de novia más original (y bohemio) del fin de semana es el de Mónica Coronel de Palma Marichalar

Es empezar mayo, y empezar las bodas, eso es así. El fin de semana ha ido de bodas, y no solo la de Dolores Delgado y Baltasar Garzón o Alba María Valenzuela Martín y Joaquín Astolfi Espinosa, también se ha casado la prima de Victoria Federica y ella ha lucido un look de su marca. Mónica Coronel de Palma era un nombre desconocido hasta hace solo unos días. La boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con Teresa Urquijo acogió a un selecto y amplio grupo de invitados entre los que destacaron muchos jóvenes de la jet, y ella fue una de las protagonistas por su estilismo que nos enseñó Victoria Federica. Pero ahora sido ella la que se ha casado este fin de semana, y Vic ha lucido un look de invitada perfecta de primavera, de la marca de su prima, MOC. Pero no solo Victoria Federica, también Mónica se ha diseñado su propio vestido de novia con un toque muy bohemio con escote halter.

Mónica Coronel de Palma Marichalar es su prima paterna, la hija de Ana de Marichalar, hermana de Jaime de Marichalar y del abogado y asesor jurídico Luis Coronel de Palma Martínez de Agulló. A pesar de haber estudiado Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, y después hacer varios cursos en SDA Bocconi School of Management, en Milán, y en la Universidad de las Artes de Londres, finalmente estudió moda en el Instituto Europeo di Design, donde encontró su verdadera vocación, en diseño. Una pasión por la moda que la une a Victoria Federica, y que han vuelto a dejar claro en su boda. La joven tiene una firma de moda sostenible llamada MOC Studio con la que realiza diseños de invitada que Victoria Federica ha lucido en varias ocasiones, y que no ha dudado en volver a lucir este fin de semana en su boda. Como ella misma cuenta en la web de la marca, se trata de una firma española creada de forma artesanal y local con tejidos y tintes 100% naturales. Y está inspirada en la naturaleza y en la belleza de las pequeñas cosas. Dedicada a la mujer sencilla y elegante, que disfruta de las pequeñas cosas y las maravillas que la naturaleza nos ofrece cada día. Su objetivo es concienciar sobre el consumo responsable y el cuidado del medio ambiente, y ya la ha lucido también Tamara Falcó.

El vestido de novia de la prima de Victoria Federica. @vicmabor

El vestido de novia de Mónica Coronel de Palma Marichalar. Instagram

Mónica Coronel de Palma Marichalar. Instagram

Un vestido de lo más original con escote halter y lazada al cuello con un pañuelo estampado con tintas naturales, como todo lo de su firma y detalles por el vestido con el mismo toque de color para romper con el blanco.