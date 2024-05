Victoria Federica se ha comprando el top drapedo de terciopelo de Mango que es elegante hasta con vaqueros blancos

Si hay algo que le encantan a las chicas más pijas de Madrid en primavera, son unos vaqueros blancos, y Victoria Federica nos lo ha dejado claro para ir a un evento de Loewe en Madrid. Pero no solo los pantalones blancos, la hija de la Infanta Elena nos ah hecho necesitar este top drapedo de Mango de terciopelo verde que podría ser perfectamente sacado de 'Los Bridgerton' de Netflix. De todos los tops que son tendencia esta primavera ninguno es tan favorecedor ni tan elegante como un top drapeado, y este de Mango lo tiene todo para conquistar el armario de las chicas que más saben de moda. Las prendas drapeadas son una de las mejores pruebas de que a veces no es necesario un color vibrante, ni un estampado llamativo para lograr un look lleno de personalidad. Esta técnica textil, capaz de hermanar a las amantes del minimalismo o del lujo silencioso con las seguidoras del maximalismo, se ha convertido en toda una constante, especialmente en materia de vestidos y más aún si hablamos de vestidos de invitada o formales. Y de eso sabe mucho Victoria Federica.

Una Victoria Federica que está de lo más activa esta semana, y este jueves noche, mientras todas sus amigas e influencers, estaban en el fiestón de La Moraleja, ella se ha pasado por el evento de Loewe en Madrid y nos ha dejado este look que va a inspirar a las chicas más pijas y 'coquette' de la capital para esta primavera. Los vaqueros blancos son perfectos para la temporada de entretiempo, sencillos de combinar con cárdigans y bailarinas, camisas y chalecos, o incluso camisetas y deportivas, y Victoria de Marichalar lo ha combinado con este top de terciopelo verde de Mango, y le ha dado el toque más tendencia con un maxi cinturón que vuelve a ser tendencia.

Victoria Federica con top de Mango. @vicmabor

Top drapeado detalle terciopelo, de Mango (39,99 euros)

Top drapeado. Mango

Un top de tejido fluido con detalles de terciopelo, diseño entallado con detalles drapeados y cuello drapeado con tirantes anchos. Una prenda que tanto es perfecta para invitada o una fiesta, como para un look más casual como ha demostrado Victoria Federica.