Sí, el vestido de 23 euros que lleva Sofía en Mallorca es de Mango y sigue en rebajas (por poco tiempo)

Cada verano en Mallorca, los estilismos de la familia real generan expectación. Pero esta vez, ha sido la Infanta Sofía quien ha acaparado todas las miradas con una elección tan sencilla como efectiva. Durante una de sus salidas nocturnas más informales —una visita al cine junto a la Reina Letizia y la Princesa Leonor—, Sofía ha recuperado un vestido que ya había causado sensación en el pasado y lo ha convertido, una vez más, en un look viral.

Un look ‘low cost’ que lo tiene todo

La hija menor de los Reyes ha apostado por un vestido midi negro de Mango con bordados calados y tejido de algodón, que en su momento se vendía por 59,99 euros pero que ella adquirió en rebajas por tan solo 22,99 euros. El modelo, que ya está agotado en la mayoría de tallas, es un diseño sin mangas, de corte evasé, con escote redondo y favorecedora cintura drapeada. Perfecto para noches de verano, no solo por su tejido ligero sino por su silueta pulida que estiliza sin esfuerzo.

La Reina Letizia y la infanta Sofía en Palma Gtres

Con tan solo 18 años, Sofía ha encontrado un equilibrio perfecto entre sobriedad, naturalidad y estilo personal. No necesita prendas llamativas ni accesorios recargados para destacar: su presencia es suficiente. Y este vestido negro, de líneas simples y detalles cuidados, lo demuestra. Un diseño favorecedor, cómodo y atemporal que reafirma que el negro sigue siendo una apuesta segura en cualquier plan nocturno.

Referente juvenil con sello royal

Lo interesante del estilismo de la infanta es que transmite una elegancia discreta con guiños sutiles a una generación joven que valora la autenticidad por encima de las tendencias pasajeras. Frente al protocolo más rígido de otros actos institucionales, en esta salida de ocio familiar Sofía se muestra relajada pero impecable. Un gesto que no solo humaniza la figura real, sino que la acerca a su público más joven.

La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía disfrutan de una tarde de cine junto a los protagonistas de la película Raúl Terrel Europa Press

No es la primera vez que lo lleva (y eso nos encanta). Este vestido no es nuevo en su armario: ya lo había lucido en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias del año pasado, demostrando que no necesita estrenar para marcar estilo. Su repetición no hace más que confirmar que cuando algo funciona, se convierte en fondo de armario. Sofía lo sabe y lo aplica con coherencia.

Aún está a la venta en Mango (y rebajado)

Aunque en la tienda online de Mango ya está agotado en varias tallas, este vestido sigue disponible en algunas con aviso de “últimas unidades”.

Vestido Sofía. Mango

Así que si quieres emular el estilo de la infanta este verano, aún estás a tiempo. Porque sí, un look de royal puede estar también al alcance de cualquiera.