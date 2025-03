Eugenia Martínez de Irujo ya ha estrenado el cárdigan azul de Teresa Helbig que podemos comprar todas para llevar con vaqueros

La moda de Teresa Helbig es única e irreconocible, pero ahora han ido un paso más allá. La diseñadora catalana ha lanzado, en el marco de Madrid es Moda, su primera colección completa de prendas ya confeccionadas. Esta nueva línea se combinará con las creaciones a medida de su taller, en el que lleva imaginando piezas desde hace 30 años. Y Eugenia Martínez de Irujo como gran fan, y 'Helbig Gang', ya ha estrenado este cárdigan azul con vaqueros.

Si el otro día, Eugenia Martínez de Irujo rescataba unos pantalones de lentejuelas de la firma catalana para la cena con Dior en el Palacio de Liria, ahora ha estrenado este cárdigan azul bastante transparente, que ha combinado con un top de tirantes debajo. Una colección que ya ha hecho las delicias de las mujeres madrileñas que mejor visten, y esta semana lo está haciendo con las catalanas. Desde la blusa que llevo Zendaya que ahora puede ser nuestra, a prendas más lenceras que nos trasladan a la Teresa de 20 años y a un regalo de su tía. Entre las piezas clave destacan las camisetas de algodón grueso, hipercombinables, y los jerséis confeccionados con tejido de proteína biobasada, que garantizan básicos que pasaran de generación en generación.

El look de Eugenia Martínez de Irujo con vaqueros

La madre de Tana Rivera no ha dudado de combinar este imprescindible de armario con uno de los looks infalibles más confiados. Ha optado por este cárdigan en azul de Teresa Helbig y lo ha combinado con unos vaqueros oscuros, de esos que no faltan en el armario de las mujeres mejor vestidas.

El look de Eugenia. @eugeniamartinezdeirujo

Cárdigan punto light blue de Teresa Helbig (440 euros)

Cárdigan azul. Teresa Helbig

Se trata de este cárdigan confeccionado en punto canalé con efecto transparente con abotonadura delantera central de 7 botones de nácar de esta nueva colección que podemos comprar en su web.

No se trata literalmente de su primera incursión en el universo de las prendas confeccionadas, porque el año pasado ya hizo un pequeño acercamiento, pero sí de su primera colección completa. La propuesta se llama Acto 2 y está compuesta por 14 piezas que trasladan su lenguaje, el de la artesanía de lujo y el de la sensibilidad hacia el cuerpo femenino, al ‘listo para llevar’.