Las botas altas (pero cómodas) de Isabel Díaz Ayuso se llevan con los vaqueros más odiados que vuelven en 2025

Los últimos looks de Isabel Díaz Ayuso tienen un gran protagonista, sus botas. Si el fin de semana eran las Dr.Martens de nuestra adolescencia, ahora es el turno de estas botas negras altas de tacón cómodo que ella lleva con vaqueros pitillo por dentro. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la licitación de las primeras 4.472 viviendas del programa Plan Vive Solución Joven, dirigidas exclusivamente a madrileños de hasta 35 años para fomentar su emancipación. “De las 2.000 previstas pasamos a aumentar la oferta a más del doble repartidas en once municipios”, ha señalado tras la entrega de llaves a 282 familias adjudicatarias de pisos del Plan Vive en Colmenar Viejo. Y lo ha hecho con este look perfecto para los días fríos y lluviosos en Madrid.

Durante los últimos días hemos visto a una Ayuso con looks más glamurosos, como el vestido de la firma de Vicky Martín Berrocal para la presentación de la Feria de San Isidro 2025 o el modelo de Zara para tener una cita con Ana Rosa Quintana. Pues bien, mientras que el fin de semana nos fijábamos en el look Almeida y Teresa Urquijo para Real Madrid - Atlético de Madrid, Ayuso se se ha puesto ahora estas botas de tacón cómodo con jeans pitillo. os desfiles y expertas en moda confirman la vuelta de los pantalones pitillo, ajustados y entallados, a los que les dijimos adiós hace unos años. Algunas los propusieron en denim combinados con botas altas como Zoe Saldaña, otras de cintura baja con un crop-top, para dejar la cintura al descubierto, y otras en una versión muy parecida a los leggings, llevados con chaquetas de tweed, blusas brillantes y otros accesorios de inspiración Y2k.

Ayuso entrega las llaves a los primeros adjudicatarios de las 282 viviendas del Plan Vive en Colmenar Viejo (Madrid) Marta Fernández Europa Press

Ayuso confirma la vuelta de los pitillo

Y ahora es Isabel Díaz Ayuso la que los luce con botas altas para ir al trabajo. Tan criticado como adorado, el corte skinny se actualiza en 2025 con estos tipos de calzado.

Las botas, planas o de tacón, combinan a la perfección con los vaqueros ajustados para construir una silueta elegante y depurada. Ya sean botas camperas, de montar o cualquier modelo en piel clásico, aportan siempre el toque justo de elegancia sin esfuerzo, como ha demostrado Ayuso.