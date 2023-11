Isabel Díaz Ayuso se rinde al total look morado compuesto por pantalón y blazer ajustada de Mango (ahora rebajado)

Con la llegada del otoño, nuestras tiendas favoritas ya han lanzado sus propuestas de la nueva colección de invierno, en la que podemos encontrar, además de todas las prendas más básicas, sencillas y atemporales como los pantalones de pinza, las gabardinas y las camisas, encontraremos todas aquellas piezas en tendencia que prometen hacerse un hueco en nuestro armario. Es el caso, por ejemplo, de las chaquetas de cuero, las mini faldas de tablas, las clásicas bailarinas y, como era de esperar, un básico de fondo de armario que todas las amantes de la moda llevan a la oficina que esta temporada se reinventa en un sinfín de colores, los conjuntos de pantalón y chaqueta tipo blazer ajustada. En este sentido, Isabel Díaz Ayuso compadecía en la Real Casa de Correos de Madrid en el día de hoy recibiendo al Presidente electo de la República de Ecuador,Daniel Noboa. Para la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el vestuario que escoge para este tipo de ocasiones es muy importante, apostando, en la mayoría de ocasiones, por prendas sencillas, atemporales y muy elegantes, como por ejemplo este look de Isabel Díaz Ayuso de camisa de rayas celeste y blanca y pantalones de pinza para un acto importante del PP en Madrid el pasado 24 de septiembre, o el look muy sencillo y clásico de jersey negro de manga corta y falda lápiz efecto piel burdeos que Isabel Díaz Ayuso lucía durante su viaje a Nueva York.

Para el día de hoy, un Madrid frío, lluvioso y gris, Isabel Díaz Ayuso nos ha dejado boquiabiertos con un 'totallook' en morado, un tono muy favorecedor para las chicas de cabello moreno y que, además de estar en tendencia, aporta ese toque de luz, firmeza y fuerza. No es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso recurre a la tonalidad morada para crear looks, y es que, en abril acudía junto a los Reyes, a Alcalá de Henares para hacer entrega del Premio Cervantes, premio otorgado al poeta venezolano Rafael Cadenas, el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Para dicha ocasión, Isabel Díaz Ayuso lucía un traje color lila compuesto por pantalón de pinza y chaqueta ajustada, un modelo de la firma Bleis Madrid, una firma de sastrería madrileña. Sin embargo, para esta ocasión, la Presidenta de la Comunidad de Madrid se rendía a un color mucho más vivo, llamativo y original, un morado intenso para crear este 'total look' que podemos llevar tanto para ocasiones especiales, como es su caso, como para el día a día, dependiendo de los accesorios que escojamos. Sin lugar a dudas, un acierto absoluto en esta mañana de noviembre.

Americana traje botón, de Mango (39,99 €)

Americana traje botón Mango

Pantalón traje wideleg, de Mango (25,99 €)

Pantalón wide leg Mango

Un look muy en tendencia y apto tanto para el día a día como para ocasiones especiales, como ha sido el caso de hoy de Isabel Díaz Ayuso.