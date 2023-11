Isabel Díaz Ayuso no se quita la capa para no eclipsar a la Reina Letizia después de coincidir las dos vestidas de rojo

Algún día tenía que pasar, y acaba de pasar este martes. Isabel Díaz Ayuso y la Reina Letizia han coincidido vestidas de rojo, color en máxima tendencia y que las dos ama para sus estilismos. Si el la jura de la Constitución de la Princesa Leonor, la Reina coincidió en vestirse de azul, hoy lo han hecho con el rojo. Pero como la presidenta de la Comunidad de Madrid es experta en protocolo, no se ha querido quitar su capa blanca para no eclipsar con el mismo color a Doña Letizia en la foto oficial. Y lo más gracioso de todo, es que justo esta mañana tienen dos actos seguidos juntas. Y es que los Reyes acaban de inaugurar la exposición “Picasso 1906. La gran transformación”, organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con motivo de la conmemoración del 50º aniversario de la muerte del pintor, que tendrá lugar del 15 de noviembre de 2023 al 4 de marzo de 2024.

La muestra, que cuenta con la importante colaboración del Musée Picasso Paris, quiere mirar, desde la conciencia estética contemporánea, la primera aportación del artista a la definición del "arte moderno". Hasta ahora, la producción de Picasso en 1906 ha sido entendida como un epílogo del período rosa o bien como un prólogo a Las señoritas de Aviñón. Pero hoy se puede afirmar que 1906 fue un «período» con entidad propia en el devenir creativo picassiano. Una inauguración que no se ha querido perder Isabel Díaz Ayuso también vestida de rojo, por eso, no se ha quitado la capa, para no eclipsar a la Reina Letizia. Eso sí, no era la misma tonalidad de rojo.

Ayuso y la Reina vestidas de rojo. Gtres

No será el único acto de la Reina Letizia y de Isabel Díaz Ayuso en esta mañana de martes, posteriormente, acudiran en el Museo Nacional del Prado a la XXI edición de los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo, entendemos, que con el mismo look, porque no creemos que les de tiempo a cambiarse de estilismo.