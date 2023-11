Las chicas que más saben de moda se van a enamorar de estas botas joya que Paula Echevarría ha llevado en Sevilla

Paula Echevarría se acaba de pasar el juego otra vez con su último lookazo para la fiesta posterior a los Latin Grammy. Pero esta vez no nos hemos enamorado perdidamente de su vestido de lentejuelas lilas, si no de sus botas altas violetas con pedrerías de esas que estilizan al máximo y nos hacen querer llevarlas con todos nuestros vestidos en diciembre. Porque faltan aún 38 días para Navidad, pero nosotras ya tenemos todos los looks preparados y pensados para brillar como nunca antes. Que los vestidos cortos se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolidad más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber e Irina Shayk en los 2020…Y ahora Paula Echevarría con las botas joya de la firma portuguesa de calzado que le ha robado el corazón y también se ha adueñado de su zapatero.

Sí, amigas, estamos hablando de la firma portuguesa Luís Onofre, que ha conseguido colarse en los zapateros de las mujeres que más saben de moda como Tamara Falcó o Valentina Zenere, y ahora también en el de Paula Echevarría. Porque para terminar 2023 solo necesitamos unas botas joya como las de Paula Echevarría para llevar en fin de año o cada día de nuestra vida.

Botas Twilight, de Luis Onofre (1.408 euros)

Botas joyas. Luis Onofre

Unas botas joya que Paula Echevarría ha llevado con vestido de lentejuelas pero que nosotras llevaríamos hasta con unos vaqueros, de lo preciosas que son.