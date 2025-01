Las botas más altas (o mosqueteras) que Amelia Bono combina a la perfección con shorts de leopardo

Amelia Bono se ha propuesta esta semana crearnos todas las necesidades posibles en botas. Si el otro día eran unas de terciopelo y tachas doradas de rebajas de Zara, ahora son otro modelo de otra temporada de Inditex de lo más altas. Llámalas botas mosqueteras, botas XXL o botas over the knee, pero estas botas, inventadas en el siglo XVII y adoradas por Brigitte Bardot en los años 60, son las más importantes de la temporada. Y la hija de José Bono como buena experta en moda lo tiene claro y las ha combinado con shorts de leopardo y blazer negra.

Un 'total look' de Zara como nos acaba de chivar la propia Amelia Bono, aunque las botas mosqueteras con tacón sensato por las que todas le preguntan son de otra temporada. O lo que es lo mismo, no se las podemos copiar. Este tipo de botas, que destacan por situarse varios centímetros por encima de la rodilla, formaban parte de la indumentaria masculina del siglo XVII y tomaron su nombre de la figura de los soldados franceses conocidos. Su momento dorado llegaría en el siglo XX. En los años 60 y 70, iconos de estilo como Brigitte Bardot popularizarían los estilos de botas muy altas que abarcaban la pierna por completo. Desde entonces, las botas mosqueteras no han dejado de emerger cada cierto tiempo entre las tendencias de moda invernales. Este año, las botas que suben hasta el infinito anunciaban ya su regreso copando las pasarelas de firmas como Chanel, Chloé, Ferragamo o Bally, entre otras. Aunque las de Amelia Bono son de Zara, pero de otra temporada.

Unas botas mosqueteras negras con poco tacón, que Amelia Bono ha combinado con body negro, blazer a tono, maxi cinturón y unos shorts de leopardo.