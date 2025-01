Nos vamos directas a las rebajas de Zara a por las botas de terciopelo (y tachas doradas) que Amelia Bono ya se ha comprado

Las rebajas de enero 2025 siguen su curso, y ahora es un buen momento para encontrar verdaderos 'chollazos', como ha hecho Amelia Bono en las rebajas de Zara. Cada temporada hay una tendencia que se centra en un pequeño detalle capaz de alterar todo el look. Este otoño se trata de unas viejas conocidas: las tachuelas. Estos apliques de marcado acento punk regresan cada cierto tiempo a la moda, cubriendo chaquetas de piel, cinturones, vestidos y también complementos. Y estas botas que se ha comprado Amelia son un 'must' este invierno 2025, porque son de terciopelo, y con tachuelas doradas. O lo que es lo mismo, un calzado que te hace el look por completo, ya sea con faldas, vestidos o pantalones.

¿Lo mejor? Que estas botas que costaban 70 euros en temporada de Zara, ahora están por solo 19 euros. Eso sí, corre porque se están agotando en todas las tallas, y más ahora después de ver cómo las combina Amelia Bono en este look con falda plisada. Porque da igual que el día vuelva a estar frío, gris, y lluvioso en Madrid, con este lookazo. Este invierno, las tachuelas se convierten en un detalle muy específico de los bolsos y zapatos de la temporada gracias a su presencia en las pasarelas de firmas como Chloé, Isabel Marant, Bally o Acne Studios pero sobre todo debido a su aparición en las colecciones de firmas asequibles como Zara o Mango. Y Amelia como buena amante de la moda, lo tiene claro.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

Botas tachas efecto terciopelo de Zara (rebajadas a 19,99 euros)

Botas tachas. Zara

Un zapato tipo bota alta de efecto terciopelo con detalle de tachas metálicas en la caña y acabado en punta redonda que nosotras ya nos hemos comprado antes de que se agoten.