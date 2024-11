Las botas negras de caña alta de Georgina Rodríguez son el capricho (de más de 1000 euros) que todas queremos este invierno

Es posible que lleváramos semanas hablando de las tendencias de calzado para esta temporada, pero no fue hasta que Georgina Rodríguez nos mostró sus nuevas botas negras de caña alta que nos dimos cuenta de lo que realmente queremos en nuestro armario este invierno. Gio, como la conocen sus seguidoras, nos tiene acostumbradas a looks de alto impacto, y esta vez no ha sido la excepción. Las nuevas botas que la pareja de Cristiano Ronaldo ha añadido a su vestidor no son una adquisición cualquiera. Estas botas negras de Alexander Wang tienen un precio de más de 1000 euros, y cada centímetro de ellas justifica esa inversión. Desde el cuero semi-brillante hasta el diseño minimalista, pero poderoso, este es el tipo de pieza que nos hace suspirar y empezar a planear mentalmente los outfits de temporada.

Pero ¿qué es lo que hace que estas botas sean tan irresistibles? Además de la firma de Alexander Wang, conocida por su enfoque moderno y rompedor, el diseño tiene un toque de atemporalidad que promete acompañarnos durante muchos inviernos. En un mundo donde las tendencias van y vienen, Georgina nos recuerda que invertir en un par de botas de calidad es mucho más que una moda pasajera; es un auténtico acierto estilístico.

Throttle 95mm knee-high boot in leather, de Alexander Wang (1,115 euros)

Las botas que ha elegido Georgina Rodríguez son estas de Alexander Wang, en cuero de ternera negro semi-brillante. Este modelo se distingue por su diseño depurado y su esencia moderna. La bota, que alcanza justo por debajo de la rodilla, cuenta con un tacón de 95 mm en forma cuadrada, adornado con una placa en acabado plateado con el logotipo de la firma americana que aporta un toque de distinción y exclusividad. Además, su puntera cuadrada y su plantilla acolchada garantizan no solo estilo, sino también comodidad, algo que es clave para el día a día. No es un diseño que veamos comúnmente en el calzado de invierno, y esa rareza le otorga un estatus casi de obra de arte.

Para muchas, invertir en unas botas de calidad como estas puede parecer un lujo, pero lo cierto es que este tipo de calzado es una auténtica inversión. Las botas de caña alta negras son una pieza básica que nunca pasa de moda y que puede elevar cualquier look en cuestión de segundos. Son el complemento perfecto tanto para un outfit casual con vaqueros y abrigo, como para estilismos más formales con vestidos o faldas midi.

A su vez, el diseño semi-brillante del cuero les da un toque de sofisticación que se adapta tanto a entornos urbanos como a eventos más formales. Y el detalle del logo en el tacón no solo aporta un toque de exclusividad, sino que convierte estas botas en una pieza icónica dentro del vestuario de invierno. En definitiva, unas botas como las de Georgina Rodríguez no solo cumplen la función de abrigarnos y darnos estilo, sino que son una pieza clave para quienes buscan destacar y apostar por un calzado que, sin duda, seguirá marcando tendencia año tras año.